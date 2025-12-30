Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Sörloth'un alternatifleri belirlendi: Nkunku, Dovbyk! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Sörloth'un alternatifleri belirlendi: Nkunku, Dovbyk!

        Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrilirken, Sarı-lacivertli ekip son dönemde adı sıklıkla gündemde olan Alexander Sörloth yerine diğer adaylarını da belirledi. Domenico Tedesco, Leipzig'ten eski öğrencisi Christoph Nkunku'yu listeye dahil ederken bir diğer isim ise Roma forması giyen Artem Dovbyk oldu

        Giriş: 30.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:23
        1

        Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin yapacağı santrfor takviyesi merakla bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth.

        2

        Fenerbahçe'nin bu transfer için Norveçli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

        3

        30 yaşındaki santfror ile sözleşme pazarlıklarında sona gelen Fenerbahçe yönetiminin, yıldız isme yıllık 11-12 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

        4

        Oyuncu tarafını ikna etmeye yakın olan Fenerbahçe, Atletico Madrid ile bonservis görüşmelerini ise sürdürüyor.

        5

        YENİ İDDİA: ATLETICO BIRAKMAK İSTEMİYOR!

        El Gol Digital'de yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar, Norveçli yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermedi. Haberde, Fenerbahçe'nin de istediği oyuncunun tüm ısrarlara rağmen Atletico Madrid forması giyeceği belirtildi.

        6

        DİĞER ADAYLAR: NKUNKU, DOVBYK

        Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferini bitirememesi durumunda diğer adaylarını belirledi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Milan forması giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.

        7

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu.

        8

        Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.

        9

        Fenerbahçe'de bir aday ise Roma forması giyen Artem Dovbyk. Sarı lacivertliler, başkent ekibinin kadroda düşünmediği Artem Dovbyk için nabız yokladı.

        10

        11
