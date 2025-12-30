Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!

        İstanbul'da, 25 kişinin lahmacun yedikten sonra zehirlendiği restoran Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Restoranın daha önce 4 kere mühürlendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Şişli'de, 21 Kasım'da restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        RESTORAN 4. KEZ MÜHÜRLENDİ

        DHA'daki habere göre şikayet üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restorana Şişli Belediyesi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gelerek inceleme yaptı.

        Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Restoranın daha önce de 3 kez mühürlendiği öğrenildi.

        REKLAM

        KAÇAK YAPI YIKILDI

        Şişli Belediyesi, kaçak yapılarak yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restoranında da kaçak şekilde kapalı alan oluşturulduğu tespit edildi.

        Restoran Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Öte yandan ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dava nedeniyle kapatılan yoldan geçemeyen itfaiye yangına ulaşmakta güçlük çekti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekipleri yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kalınca yangın bölgesine geç ulaşabildi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü.  (İHA)

        #Şişli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti