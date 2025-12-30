Habertürk
        Galatasaray'da ilk hedef Manuel Ugarte!

        Galatasaray'da ilk hedef Manuel Ugarte!

        Devre arasında direkt ilk 11'de oynayabilecek bir merkez orta saha oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, ilk hedef Manchester United forması giyen Manuel Ugarte...

        Giriş: 30.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:01
        1

        Galatasaray Yönetimi, devre arasında doğrudan ilk 11’de oynayabilecek seviyede bir merkez orta saha oyuncusu kadroya katmak istiyor.

        2

        Atalanta’nın Ederson için 40 milyon Euro'dan kapıyı açması, bu transferi şimdilik çıkmaz yola soktu.

        3

        İtalyan kulübünün, Ederson için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine de sıcak bakmadığı öğrenildi.

        4

        Benzer şekilde yaz transfer döneminde de takip edilen Onyedika için Club Brugge’ün 25–30 milyon Euro bandındaki beklentisi, bu ismin de Galatasaray açısından zor bir hedef haline gelmesine neden oldu.

        5

        EN UYGUN İSİM UGARTE

        Bu tablo içinde Galatasaray’ın şartlarına en uygun isim olarak Manuel Ugarte öne çıktı.

        6

        UEFA’nın yüzde 70’lik kadro maliyeti kriteri ve kulübün bütçe planlaması nedeniyle satın alma yerine kiralama formülüne yönelen sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın bu modele sıcak yaklaşmasını önemli bir avantaj olarak görüyor.

        7

        Galatasaray’ın, Ugarte için İngiliz kulübüyle temaslarını sıklaştırdığı ve pazarlıkları yoğun şekilde sürdürdüğü ifade ediliyor.

        8

        Bu transferde pürüz çıkması ihtimaline karşı ise alternatif isimlerin de masada tutulduğu belirtiliyor.

        9

        TIMBER B PLANINDA!

        Sarı-kırmızılılar, Ugarte transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Feyenoord forması giyen Quinten Timber’i de yakından takip ediyor.

        10

        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı orta saha için Feyenoord ile görüşme zemini yoklanacak.

        11

        Timber’in performansının teknik heyet tarafından beğenildiği ve bu nedenle b planı olarak listede tutulduğu kaydediliyor.

