        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada bir işçinin üzerine yıldırım düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:01
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Hatay'da akılalmaz olay, dün Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki inşaatta meydana geldi.

        TIR'DAN MALZEME İNDİRİYORDU

        DHA'daki habere göre TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada dorsede bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alahmad'a yıldırım isabet etti.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        Yere yığılan işçi ağır yaralanırken, çevredekiler ise panikle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alahmad, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        O AN KAMERAYA YANSIDI

        Alahmad’a yıldırım isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şehit polislere son görev

        Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen 3 polis için Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
