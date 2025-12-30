TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada bir işçinin üzerine yıldırım düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Hatay'da akılalmaz olay, dün Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki inşaatta meydana geldi.
TIR'DAN MALZEME İNDİRİYORDU
DHA'daki habere göre TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada dorsede bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alahmad'a yıldırım isabet etti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Yere yığılan işçi ağır yaralanırken, çevredekiler ise panikle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alahmad, yoğun bakımda tedaviye alındı.
O AN KAMERAYA YANSIDI
Alahmad’a yıldırım isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.