Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!

İstanbul'da olay, saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin (55), kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in sağlık durumu ciddi.

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi edinildi.

Vücudunda 5 mermi girişi olduğu belirlenen Gümüştekin'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

11 Ocak 2023'te düzenlenen saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Ekipler silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre İbrahim Gümüştekin'in "hırsızlık", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

"SİLAH SESLERİNDEN TEDİRGİN OLDUK"

Sokakta bulunan apartman sakinlerinden bir kişi, "4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk çocuklarımı cama yaklaştırmadım. Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi olay yerini ablukaya aldılar" dedi.

"10 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Başka bir apartman sakini ise, "Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk. Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı. Diğer arabada bir adam vardı yanındaki adam da otele girdi. Arabadaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı .Ne olduğunu anlamadık sonra o araçta gitti" diye konuştu.

SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan daha önce de İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı düzenlenmişti. Üsküdar Kuzguncuk'ta, 11 Ocak 2023'te bir otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırının Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştı. Diğer yandan 16 Ocak 2024'te 'Redkitler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanmıştı. Örgüt lideri F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği bilgisi edinilmişti.