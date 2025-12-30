Habertürk
        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna saldırı girişiminde bulunulduğuna dair açıklamalara yanıt verdi. Moskova'dan yapılan açıklamaları "sahte bilgi" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Kimse oraya saldırmadı." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 23:48 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:31
        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her türlü görüşme formatı için hazırım. Görüşmemizin hiçbir türünden korkmuyorum. Önemli olan Rusların korkmaması." dedi.

        Ukrayna basınına göre, Zelenskiy, sosyal medya üzerinden, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili sorularını yanıtladı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin iddialarına işaret eden Zelenskiy, "Kimse oraya saldırmadı." yorumunu yaptı.

        Zelenskiy, bu konuyla ilgili Moskova'dan yapılan açıklamaların "sahte bilgi" ve Rusya'nın amacının ise barış müzakerelerinin engellenmesi olduğunu dile getirdi.

        Savaşı sona erdirebilecek barış planının imzalanması durumunda Ukrayna halkının, onu bir referandum yoluyla onaylaması gerekeceğini vurgulayan Zelenskiy, "Öncelikle şunu anlamalıyız ki, Rusya herhangi bir referandumun yapılmasını istemiyor. Bu son derece açık. Neden mi? Birincisi, referandum güvenlik gerektiriyor. Onlar ise bize güvenlik sağlamak istemiyor." diye konuştu.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantileri için ocak ayında üst düzey görüşmelerin yapılacağını ve barış planına ilişkin "ilk" belgelerin de imzalanmasının mümkün olabileceğini aktararak, "Putin ile her türlü görüşme formatı için hazırım. Görüşmemizin hiçbir türünden korkmuyorum. Önemli olan Rusların korkmaması." değerlendirmesinde bulundu.

        İki gün önce Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini, uygun güvenlik şartlarının oluşturulması durumunda kendisini Kiev'e davet etmek istediklerini aktaran Zelenskiy, "Ben kendisine, onu (Ukrayna'da) görmekten mutluluk duyacağımızı ilettim. Eğer ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya uçakla gelirse ve bu durumda Polonya'ya değil de Ukrayna'ya uçması tercih edilir, bu kesinlikle ateşkes sağlama potansiyelimizin olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, güvenlik garantileri açısından savaştan sonra ABD askerinin ülkesinde konuşlandırılmasını istediklerini ve bunu Trump'a da söylediğini anlatarak, bunun Trump'ın vereceği bir karar olduğunu kaydetti.

        Kasımda görevinden istifa eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın yerine atanacak ismi belirlediğini aktaran Zelenskiy, "Kararımı verdim, ayrıntılar biraz sonra gelecek." dedi.

