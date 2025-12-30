Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda, aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.12.2025 - 23:46 Güncelleme: 30.12.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında, Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe, Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi, Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılıç, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, işletmeci Cihan Güler, Avukat Burak Güngörmedi, Resul Aslan tutuklandı.

        REKLAM
        Şeyma Subaşı gözaltına alındı
        Şeyma Subaşı gözaltına alındı

        4 KİŞİYE ADLİ KONTROL

        Emrah Gencer, Nilay Didem Kılavuz, stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman, The Bacım’ lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

        Van'da etkili olan kar yağışı kente beyaz bir örtü kazandırırken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        30 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        30 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti