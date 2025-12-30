Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında, Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe, Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi, Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılıç, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, işletmeci Cihan Güler, Avukat Burak Güngörmedi, Resul Aslan tutuklandı.