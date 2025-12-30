Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda, aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında, Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe, Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi, Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılıç, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, işletmeci Cihan Güler, Avukat Burak Güngörmedi, Resul Aslan tutuklandı.
4 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Emrah Gencer, Nilay Didem Kılavuz, stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman, The Bacım’ lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktan serbest bırakıldı.