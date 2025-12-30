30 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...
* Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 484 gözaltı
* Trump'ın, Epstein dosyasındaki istismarcıların açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediği iddia edildi
* İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 2025'te düzenlenen geliş ve gidiş seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
* Galatasaray'da ilk hedef Manchester United forması giyen Manuel Ugarte
* Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı
* Bir sigara grubunun ürünlerine 5 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere 5 TL zam geldi