        Anasayfa Video 30 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        30 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Aralık 2025 - 17:00 Güncelleme: 30 Aralık 2025 - 17:11

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 484 gözaltı

        * Trump'ın, Epstein dosyasındaki istismarcıların açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediği iddia edildi

        * İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 2025'te düzenlenen geliş ve gidiş seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

        * Galatasaray'da ilk hedef Manchester United forması giyen Manuel Ugarte

        * Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı

        * Bir sigara grubunun ürünlerine 5 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere 5 TL zam geldi

