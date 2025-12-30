Habertürk
        Son dakika haberi: İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı

        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı

        İstanbul Valiliği, yarın ve 1 ocak günü kapalı olacak yolları açıkladı. Buna göre Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde yılbaşı tedbirleri dolayısıyla ve 1 Ocak günü de Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek olan "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Giriş: 30.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:51
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 tarihinde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde yılbaşı tedbirleri dolayısıyla ve 1 Ocak 2026 tarihinde de Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek olan “Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı” dolayısıyla bazı yolları trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekilde açıklandı:

        YILBAŞI TEDBİRLERİ SEBEBİYLE 31.12.2025 TARİHİNDE KAPANACAK YOLLAR (BEYOĞLU, 14.00-Program sonuna kadar)

        - İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),

        - Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),

        - İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),

        - Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        - Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,

        - Meclis-i Mebusan Caddesi,

        - Mete Caddesi,

        - İnönü Caddesi,

        - Kemeraltı Caddesi,

        - Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,

        - Tersane Caddesi,

        - Evliya Çelebi Caddesi,

        KAPANACAK YOLLAR (ŞİŞLİ, 14.00-Program sonuna kadar)

        - Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        - Teşvikiye Caddesi,

        - Valikonağı Caddesi,

        - Rumeli Caddesi,

        - Halaskargazi Caddesi,

        - Cumhuriyet Caddesi,

        KAPANACAK YOLLAR (BEŞİKTAŞ, 14.00-Program sonuna kadar)

        - Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        - Yeşilpınar Sokak,

        - Yol Sokak,

        - Ahmet Adnan Saygun Caddesi,

        KAPANACAK YOLLAR (KADIKÖY, 14.00-Program sonuna kadar)

        - Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        - Söğütlüçeşme Caddesi,

        - Dr. Esat Işık Caddesi,

        - Rıhtım Caddesi,

        - Çetin Emeç Bulvarı,

        - Abdulkadir Noyan Sokak.

        “TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI YÜRÜYÜŞ PROGRAMI” SEBEBİYLE 01.01.2026 TARİHİNDE KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (03.00-Program sonuna kadar)

        - Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar (22.00 itibari ile kapanacaktır),

        - Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),

        - Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        - Atatürk Bulvarı,

        - Unkapanı Köprüsü.

        BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (03.00-Program sonuna kadar)

        - Meclisi Mebusan Caddesi (Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),

        - Bankalar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Tersane Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Necatibey Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Alageyik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Yüksek Kaldırım Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

        - Kemeraltı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        - Refik Saydam Caddesi,

        - Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe İstikameti,

        - Unkapanı Köprüsü.

        KAPANACAK TRAMVAY YOLLARI VE HATLARI

        T-1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında;31 Aralık 2025 günü saat 22.00’den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır.

        01 Ocak 2026 günü saat 03.00’ten itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır.

        T-5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında;01 Ocak 2026 günü saat 03.00’ten tedbir bitimine kadar Küçükpazar- Eminönü istasyonları arası sefer yapılmayacaktır.

