        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı! 42 il için uyarı - 31 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı! 42 il için uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 42 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi ise sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

        Giriş: 31.12.2025 - 07:35 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:35
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Karla karışık yağmurlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 10°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 15°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu

        Diyarbakır

        Karlı -2°

        Gaziantep

        Yağmurlu -2°

        Ağrı

        Yağmurlu -11°
        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli

        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. (İHA)

