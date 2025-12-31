Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Parçalı bulutlu 5° Ankara Karla karışık yağmurlu 3° İzmir Parçalı bulutlu 10° Antalya Kısmen Güneşli 15° Trabzon Yağmurlu 14° Bursa Yağmurlu 1° Adana Yağmurlu 7° Diyarbakır Karlı -2° Gaziantep Yağmurlu -2° Ağrı Yağmurlu -11°

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.