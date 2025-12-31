Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı

        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. 1 Ocak 2026 Perşembe gününden geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, otomobiller için tek yönlü 47 liradan 59 liraya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 00:42 Güncelleme: 31.12.2025 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi.

        DHA'nın haberine göre; yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

        15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

        Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Etna Yanardağı'nın volkanik faaliyeti devam ediyor

        İtalya'daki Etna Yanardağı'nın harekete geçmesiyle yoğun duman yükselirken, 400 metreye ulaşan lav fıskiyeleri oluştu

        #Son dakika haberler
        #Karayolları Genel Müdürlüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Uzay limanının ilk etap yapım faaliyetleri başladı"
        "Uzay limanının ilk etap yapım faaliyetleri başladı"
        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı
        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"