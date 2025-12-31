Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre; yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.