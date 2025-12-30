Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!

Konya'da olay, 23 Şubat’ta saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş (36) ile eşi Şerife Çeliktaş (36) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ 25 YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'daki habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçakladı.

POLİSİ ARAYIP OLAYI ANLATTI

Ömer Çeliktaş, kanlar içinde yere yığıldı. Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

Ekipler, olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şerife Çeliktaş, tutuklandı.

SAVCI: HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN

Hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılan Çeliktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çeliktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan arıza nedeniyle duruşmaya katılamazken, taraf avukatları hazır bulundu.

"HAKSIZ İNDİRİM" İLE 24 YIL İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Daha sonra Çeliktaş'ın suçu kendisine ve ailesine karşı gösterilen şiddet ve tehditlerden dolayı yaptığını belirtip, 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.