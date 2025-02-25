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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocasını öldüren Şerife Çeliktaş'ın ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!

        Konya'da, eve alkollü gelen 36 yaşındaki eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldüren 35 yaşındaki Şerife Çeliktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Çeliktaş, "Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 07:31 Güncelleme: 25.02.2025 - 07:31
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        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
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        Konya'da olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

        EVE ALKOLLÜ GELDİ TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş (36) ile eşi Şerife Çeliktaş (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        POLİSİ ARADI, "EŞİMİ BIÇAKLADIM"

        Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş’ı göğsünden bıçakladı. Ömer Çeliktaş kanlar içinde yere yığılırken, Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi.

        10 GÜN ÖNCE HAPİSTEN ÇIKMIŞ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Çeliktaş, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çeliktaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        OLAY ANINDA KIZI EVDEYDİ

        Şerife Çeliktaş’ın tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çeliktaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ, CİDDİYDİ"

        Şerife Çeliktaş ifadesinde eşinin kendisine gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra psikolojik şiddet uyguladığı öne sürdü. Çeliktaş’ın, “Eve sürekli alkollü geliyordu. Yine tartıştık. Tartışmamızda bu sefer ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım” dediği öğrenildi.

        2015 YILINDA CİNAYETE KARIŞMIŞ

        Öte yandan, Ömer Çeliktaş’ın 22 Temmuz 2015’te işlenen bir cinayette şüphelinin yanında bulunup olaya karıştığı için 1 yıl cezaevinde yattığı, sonraki süreçte ise yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi.

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