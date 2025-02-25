Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı! Konya'da, eve alkollü gelen 36 yaşındaki eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldüren 35 yaşındaki Şerife Çeliktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Çeliktaş, "Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2025 - 07:31 Güncelleme: 25.02.2025 - 07:31 facebook

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