Konya'da iddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde Şerife Çeliktaş (35) ile kocası Ömer Çeliktaş (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KOCASINI BIÇAKLA YARALADI AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Çeliktaş, eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ömer Çeliktaş'ın cesedi Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Gözaltına alınan Şerife Çeliktaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çeliktaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY SIRASINDA KIZLARI EVDEYDİ DHA'daki habere göre 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen galerici Ömer Çeliktaş'ın, gece 01.30 sıralarında eve alkollü geldikten sonra tartışmanın yaşandığı, Şerife Çeliktaş'ın eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki kızlarının evde olduğu belirtildi.