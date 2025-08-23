Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.372,33 %0,52
        DOLAR 40,9653 %0,07
        EURO 48,0406 %0,97
        GRAM ALTIN 4.443,92 %1,11
        FAİZ 39,77 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 51,30 %2,14
        BITCOIN 115.125,00 %-1,64
        GBP/TRY 55,4385 %0,80
        EUR/USD 1,1718 %0,96
        BRENT 67,73 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.265,81 %1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.08.2025 - 20:37 Güncelleme: 23.08.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi. Fermente, ekşi kremada kullanılan laktik asit bakterileri canlı ve aktif olacak. Süt yağı dışında hayvansal ya da bitkisel yağ eklenemeyecek. Süt proteini dışında protein ilave edilmeyecek. Çeşnili kremada, kullanılan malzeme etikette açıkça yazılacak. Kaymakta çeşni maddesi kullanılamayacak.

        Tebliğ kapsamı dışındaki ürünlerde 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Hayvan türü tek ise etikette tür adı ve görsel kullanılabilecek. Farklı türlerden süt karışımı ise 'inek, koyun, keçi, manda sütlerinden üretilmiştir' denecek ama görsel konulamayacak. Sürülebilir kremada ürün adı en az 3 milimetre punto ile yazılacak. Enzim kullanılırsa, etikette belirtilecek. Mevcut üreticiler 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlayacak. Raflarda olan ürünler, son kullanım tarihine kadar satışta kalabilecek.

        REKLAM

        BAKAN YUMAKLI: TÜKETİCİ SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINA ALINDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği" ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

        Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bugün Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği"nin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Yumaklı, Tebliğ ile ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını vurguladı.

        Yumaklı "Bakanlık olarak kırmızı çizgimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İlk toplantı sona erdi
        İlk toplantı sona erdi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 