Galatasaray'da Barış Alper, Kayseri'de yok
NEOM'dan gelen dev teklifi kabul eden Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi son idmana da katılmadı. Milli futbolcu Kayserispor maçının kadrosunda yer almazken, Galatasaray Kulübü'nden "kardo dışı" iddialarıyla ilgili açıklama geldi
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor.
Suudi Arabistan ekibi NEOM’un dört yıllık toplamda 50 milyon doları aşan teklifini kabul eden milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesi yapılan son idmana da katılmadı.
Sarı-kırmızılı kulüp, NEOM’dan gelen yüksek teklifi reddetti. Galatasaray'ın bonservis beklentisinin 50 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Barış Alper ise kulübün bu tutumundan rahatsız ve transfer konusunda kesin bir karar verilmesini bekliyor. Oyuncunun, teklifin kabul edilmesini istediği ve bu nedenle antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.
Galatasaray yönetimi ise milli futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetim, çift haneli maaş talep eden Barış Alper için yeni sözleşme görüşmeleri yapmayı planlıyor. Oyuncunun Kayserispor deplasmanı kafilesinde yer almaması bekleniyor.