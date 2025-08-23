Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı... Babil'in Asma Bahçeleri'nin arkasındaki büyüleyici aşk hikayesi

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri, yalnızca ihtişamıyla değil ardındaki romantik öyküyle de hafızalarda yer ediyor. Günümüze ulaşmayan bu efsanevi bahçeler, bir hükümdarın aşkını ölümsüzleştirme arzusunun görkemli bir yansıması olarak kabul ediliyor. Hem gerçekliği hem de hikâyesiyle hâlâ gizemini koruyor!

AŞKIN MİMARI: II. NEBUKADNEZZAR

Babil’in Asma Bahçeleri’nin ardında, dönemin en güçlü hükümdarlarından biri olan II. Nebukadnezar’ın adı geçiyor. M.Ö. 6. yüzyılda hüküm süren bu kral, yalnızca fetihleriyle değil, sanata ve mimariye verdiği önemle de tanınıyor. Ancak onu diğer hükümdarlardan ayıran en önemli detay, eşi Amytis’e olan derin sevgisiyle tarihe geçmesi.

AMYTIS’İN HASRETİ

Med asıllı bir prenses olan Amytis, Babil’e geldiğinde yeni toprakların düzlüğüne ve çorak havasına yabancı kaldı. Doğduğu coğrafyanın yeşil dağlarını, çiçeklerle bezeli vadilerini özlemle anıyordu. Onun bu özlemi, Nebukadnezar’ın kalbine dokundu. Efsaneye göre kral, eşinin memleket hasretini giderebilmek için toprağın ortasında göğe yükselen teraslar inşa ettirdi.