        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı... Babil'in Asma Bahçeleri'nin arkasındaki büyüleyici aşk hikayesi

        Tarih boyunca birçok görkemli yapı aşk, ihtişam ve güç uğruna inşa edildi. Ancak Babil'in Asma Bahçeleri, yalnızca mimari bir harika değil; aynı zamanda yüzyıllardır anlatılan büyüleyici bir aşk hikâyesinin sembolü olarak da görülüyor. Kimi tarihçilere göre bu eşsiz bahçeler, bir kralın sevdiği kadına duyduğu özlemin ve bağlılığın en şiirsel ifadesi...

        Giriş: 23.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:00
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri, yalnızca ihtişamıyla değil ardındaki romantik öyküyle de hafızalarda yer ediyor. Günümüze ulaşmayan bu efsanevi bahçeler, bir hükümdarın aşkını ölümsüzleştirme arzusunun görkemli bir yansıması olarak kabul ediliyor. Hem gerçekliği hem de hikâyesiyle hâlâ gizemini koruyor!

        AŞKIN MİMARI: II. NEBUKADNEZZAR

        Babil’in Asma Bahçeleri’nin ardında, dönemin en güçlü hükümdarlarından biri olan II. Nebukadnezar’ın adı geçiyor. M.Ö. 6. yüzyılda hüküm süren bu kral, yalnızca fetihleriyle değil, sanata ve mimariye verdiği önemle de tanınıyor. Ancak onu diğer hükümdarlardan ayıran en önemli detay, eşi Amytis’e olan derin sevgisiyle tarihe geçmesi.

        AMYTIS’İN HASRETİ

        Med asıllı bir prenses olan Amytis, Babil’e geldiğinde yeni toprakların düzlüğüne ve çorak havasına yabancı kaldı. Doğduğu coğrafyanın yeşil dağlarını, çiçeklerle bezeli vadilerini özlemle anıyordu. Onun bu özlemi, Nebukadnezar’ın kalbine dokundu. Efsaneye göre kral, eşinin memleket hasretini giderebilmek için toprağın ortasında göğe yükselen teraslar inşa ettirdi.

        BİR MİMARİ HARİKA

        Asma Bahçeler, kat kat yükselen teraslardan oluşuyordu. Sulama sistemleriyle donatılan bu yapıda egzotik bitkiler, yüksek ağaçlar ve rengârenk çiçekler yer alıyordu. Mühendislik açısından döneminin çok ötesinde bir proje olan bahçeler, hem doğanın güzelliğini hem de insan elinin yaratıcılığını bir arada sergiledi.

        GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ?

        Babil’in Asma Bahçeleri’nin gerçekten var olup olmadığı hâlâ tartışma konusu. Bazı tarihçiler bu bahçelerin yalnızca anlatılardan ibaret olduğunu söylerken, bazıları arkeolojik bulgularla varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Ancak kesin olan bir şey var: bu hikâye, aşkın mimariyi ve tarihi şekillendirebilecek kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

        AŞKIN İZİNDE KALAN BİR EFSANE

        Bugün Asma Bahçeler’den hiçbir iz kalmamış olsa da, ardında bıraktığı efsane hâlâ dilden dile aktarılıyor. Nebukadnezar’ın Amytis’e armağan ettiği bu bahçeler, aşkın yalnızca kalplerde değil, taşlarda ve çiçeklerde de ölümsüzleşebileceğini kanıtlıyor.

        Kaynak: Brittanica, The Collector

