Memur zammı bu hafta belli olacak: Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı bugün
Memur zammında takvim işliyor. Kamu Hakem Kurulu'nun memur zammını görüşmek üzere yaptığı ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı. Gözler bugün gerçekleşecek olan üçüncü toplantıya çevrildi. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci bu hafta tamamlanacak
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kurul dün, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.
Kurul, bugün üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.
HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.
Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.
KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ
Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.
15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.