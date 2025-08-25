Habertürk
        Lara Kamhi, şiddet gördüğünü 19 yıl sonra ifşa etti; "4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıyor, öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa inkar ediyor ve kaçıyor"

        Giriş: 25.08.2025 - 10:08 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:41
        Cinsel ve söz taciz ifşalarında pandoranın kutusu açıldı. Birçok ünlü, uzak veya yakın geçmişte uğradığı cinsel, sözlü tacizi ifşa etmeye başladı.

        "BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

        Filmi yönetmeni ve sinema küratörü Lara Kamhi de bir ifşada bulunarak 19 yıl önce uğradığı şiddeti anlattı: Evet belki de tam zamanı. Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama haydi benden çıksın. Bilen de biliyor ya zaten ancak 19 sene evvel bu olaylar direkt şiddete uğrayanın suçu oluyordu... Yaşım 19, senelerce ablamdan ayrı kalmışım ve nihayet Türkiye'ye gelmiş fakat yaş farkımız çok, benimle vakit geçirmiyor. Şimdi evli olduğu kişi, o zaman sevgilisi. Sevgilisinin de yakın arkadaşı benden hoşlanıyor. Denkleme bakınca bu kişiyle birlikte olma motivasyonum yeterince belirginlik kazanıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum. Yalvar yakar yeminler ediyor; "Bir daha asla elimi sürmeyeceğim" diye ve ne oluyorsa ikinci bir şans veriyorum.

        Derken ben bir yandan müzik yapıyor stüdyolara gidip geliyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi; “Seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi” diye mesaj atıyor. Bu mesajı önce o görüyor, telefonu önce kafama atıyor annemi arattırıp "Eve geldim" dedirttiriyor ve telefonumu kırıp kapıları kapayıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene... Dönemin basını yaşıma yaşadıklarıma bakmadan berbat haberler yapıyor, olayı inanılmaz saçma bir seviyeye taşıyıp beni taşlatıyor.

        Ailem daha da büyümesin diye şikâyet ettirmiyor. Konu bir daha açılmıyor. Her açıldığında her sancıda her tetiklenmede tuhaf karşılanıyorum geçmiş geçmişte kaldı lafı daha birkaç ay sonradan başlıyor. Bugün bu cezasızlık sonucu bu kişi uluorta göz önünde alkış alan 'örnek insan' olarak çevresinde kabul görüyor ama en fenası ne biliyor musunuz? Bu olanları ve daha da fazlasını herkes biliyor. O yüzden inanmıyorum ağabey kimsenin empatisine samimiyetine. Burada bana gösterirsin, yarın işine geliyor diye aynısını yapan Ali'ye Veli'ye alkış tutarsın. Şu anlattıklarım burada da bitmiyor ayrıca. Sonrası daha da beter ama o kadarını anlatmaya bugün gücüm yok. Söz konusu kişinin de adını dahi ağzıma almıyorum dolayısıyla ufak bir Google araması yapmanız gerekecek. Al sana en büyük yaramı açtım. Yeri burası mı bilmiyorum ama meğer zamanı şimdiymiş.

        #Lara Kamhi
