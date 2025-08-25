Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.372,33 %0,52
        DOLAR 40,9718 %0,02
        EURO 47,9867 %-0,11
        GRAM ALTIN 4.436,58 %-0,17
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 51,19 %-0,22
        BITCOIN 113.104,00 %0,29
        GBP/TRY 55,3933 %-0,08
        EUR/USD 1,1708 %-0,09
        BRENT 67,79 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.253,81 %-0,17
        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi? - Otomobil Haberleri

        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde yapılan değişikliklerin üzerinden geçen 1 ayın ardından, düzenlemenin ikinci el araç piyasasındaki etkileri ortaya çıkmaya başladı. Sektör yetkilileri, sonbaharda yaşanabilecek hareketliliğe işaret ederken, fiyatların artabileceği uyarısında bulundu. İkinci el araç şirketlerinin yetkilileri, ikinci el araç satışlarında tüm zamanların rekorunun 2025 sonunda kırılabileceğini öngörüyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 25.08.2025 - 07:06 Güncelleme: 25.08.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Otomobil ve hafif ticari araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) son yılların en büyük değişikliği geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldı.

        Yeni düzenlemenin devreye alınması ile birlikte yerli üretim otomobillerde vergi oranları düşerken, elektrikli modeller başta olmak üzere birçok ithal otomobilde ise vergi artışı yaşandı.

        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi

        ÖTV değişikliğinin yürürlüğe girdiği 24 Temmuz tarihinden itibaren, akıllara gelen ilk sorulardan biri de, düzenlemenin ikinci el araç piyasasına nasıl yansıyacağı oldu. İşte biz de bu soruyu, aradan geçen 1 ayın ardından sektörün önde gelen isimlerine sorduk.

        REKLAM

        MASFED: 'TÜKETİCİLER AÇISINDA OLUMLU BİR TABLO OLUŞTU'

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV düzenlemesinin otomotiv piyasasında hareketlilik yarattığını söyledi.

        Düzenleme sonrası özellikle üst segment araçlarda ve 1600 cc üzeri motor hacmine sahip modellerde fiyatlarda artışları gözlendiğini kaydeden Erkoç, "Bu artış, doğal olarak ikinci el piyasasına da yaklaşık yüzde 6-7 oranında yansıdı. Ancak 1600 cc motor hacmine kadar olan araçlarda herhangi bir artış yapılmadığından, bu segmentte hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında bir değişim yaşanmadı. Bu durum, orta gelir grubunun en çok tercih ettiği segmentte tüketiciler açısından olumlu bir tablo oluşturdu" dedi.

        Otomotiv piyasasının yılın en durgun dönemlerinden birini yaşadığını da vurgulayan MASFED Başkanı Erkoç, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu memleketlerinde veya yazlıklarında olduğu için piyasadaki talep doğal olarak zayıflamış durumda. Önümüzdeki ay ise okulların açılmasıyla birlikte ailelerin eğitim masrafları ve kış hazırlıkları ön plana çıkacak. Bu durum, tüketicilerin bütçelerini otomobil alımından çok temel ihtiyaçlara yöneltmesine yol açacaktır. Sonbaharda piyasada yeniden hareketlenme yaşanabilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmeler ve ülkemizdeki finansal politikalar, araç fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır. Orta segmentte fiyatların sabit kalması ise tüketiciler için önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        VAVACARS: 'FİYATLAR VE TALEP YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞEBİLİR'

        İkinci el araç şirketi VavaCars’ın, yapay zeka ile geliştirdiği fiyat endeksinin Temmuz 2025 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında arttı.

        VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yılın başından beri ikinci el araç fiyatlarında genel olarak sınırlı bir artış eğilimi gözlemlendiğini belirterek, "Yeni ÖTV düzenlemesi, sıfır kilometre araçlardaki fiyat dengelerini yeniden şekillendirirken, ikinci el otomobil pazarında da hareketliliği artırıyor. Piyasada genel olarak talep toparlanmaya başlamış olsa da tüketici davranışlarında hala temkinli bir yaklaşım gözleniyor. Her ne kadar kısa vadede somut bir ÖTV indirimi sinyali olmasa da bu konudaki beklentiler tüketicinin satın alma kararını ötelemesine neden olabiliyor" dedi.

        İkinci el araç piyasasında dengeli ancak temkinli bir toparlanma süreci yaşandığını kaydeden Gözelekli, "Yaz mevsiminin bitişiyle birlikte hem fiyat hem de talep tarafında yukarı yönlü değişimler görebiliriz" öngörüsünü paylaştı.

        Gözelekli, bu dönemde özellikle 5 yaş ve üzeri araçlarda daha belirgin bir talep artışı yaşanırken, sıfır kilometre araçlara yapılan kampanyaların, düşük kilometreli ikinci el araçlarda fiyat baskısı yarattığını söyledi.

        REKLAM

        OTOMOBİLEN: 'SATIŞLARDA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU BEKLİYORUZ'

        Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen de, ÖTV değişikliği sonrasında ikinci el fiyat seviyelerinde piyasada genel anlamda bir artış yaşandığını vurguladı.

        Bilirgen, "Sadece değişiklikten olumlu etkilenen ekonomik modellerin ikinci el değerleri sabit kalırken, özellikle ÖTV artışı yaşanan C, D, SUV, elektrikli ve premium araç modellerinde ikinci el araç fiyatlarının da sıfır liste fiyatlarını artış yönünde takip ettiğini görmekteyiz. ÖTV değişikliği sonrasında ikinci el piyasasında yılın ilk 7 ayında yaşanan hareketliliğin tüketici talebi yönünde artarak devam edeceğini ön görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

        2025 yılının ilk 7 ayında döviz kurunda gerçekleşen yüzde 29’luk artış ve kümüle enflasyondaki yüzde 19’luk yükselişe rağmen ikinci el fiyatlarında ortalama yüzde 13-14 seviyesinde artış gerçekleştiğini de aktaran Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "ÖTV ve döviz kurunda yaşanan değişimler sıfır araç liste fiyatlarına anında yansımasına rağmen ikinci elde daha sınırlı ve kademeli olarak zamana yayılarak gerçekleşmektedir. Güncel durumda ikinci el araçlarda sıfır araca kıyasla oluşan fiyat makası tüketici lehinedir ve ikinci ele olan ilginin artarak devam etmesini sağlayacaktır. 2025 yılı sonunda toplam 9 milyonun üzerinde ikinci el araç satışıyla tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        CARDATA: 'PİYASA STABİL İLERLİYOR'

        24 Temmuz’da yürürlüğe ÖTV düzenlemesinin otomotiv pazarında dikkat çekici bir fiyat değişimine neden olduğunu kaydeden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarının genel ortalamada yüzde 8 kadar arttığını bildirdi.

        Yalçın, "Binek otomobillerde yüzde 7 artış, SUV modellerde yüzde 8 artış ve hafif ticari araçlarda yüzde 9 fiyat artışları yaşandı. Bu artışlarda yalnızca ÖTV düzenlemesi değil, aynı zamanda markaların döviz kuru ve artan maliyetler sebebiyle yaptıkları rutin zamlar da etkili oldu. Markalar bilindiği üzere her ay fiyatlarını güncelliyor" dedi.

        Sıfır tarafındaki fiyat değişimlerinin hemen ikinci el araçlara yansımadığını vurgulayan Yalçın, "Yaptığımız piyasa analizine göre, sıfır kilometre fiyatlarındaki artışların ikinci el piyasasına etkisi genellikle yaklaşık bir ay gecikmeli görülüyor. ÖTV düzenlemesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, Ağustos ortasına kadar ikinci el araç fiyatlarında yalnızca yüzde 1,5’lik bir artış kaydedildi. Bu, ikinci el piyasasının şu anda sıfır kilometreye kıyasla daha stabil ilerlediğini gösteriyor" ifadelerini gösteriyor.

        OTOMERKEZİ: 10 ARAÇTAN 1'İ SENETLE SATILIYOR

        ÖTV değişikliğinin etkilerinin takip edildiği ikinci el araç sektöründe, son dönemde alternatif finansman yöntemleri uygulanmaya başlandı.

        İkinci el otomobil pazarında yüksek kredi faizleri ve kısa vadeler, senetli sistemler ile tasarruf finansman modellerine ilgiyi artırdı.

        Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, senetli araç alımlarının arttığını belirterek, "Mevcut BDDK düzenlemeleri, özellikle yüksek fiyatlı araçlarda finansmana erişimi ciddi ölçüde zorlaştırıyor. Tüketici tarafında olduğu kadar satıcı tarafında da bu sınırlamaların kaldırılması yönünde büyük bir beklenti var. Minimum araç kasko değerinin yüzde 70’ine kadar finansman imkânı ve 36-48 ay vadeler sektörün nefes almasını sağlayacaktır. Aksi halde senetli sistemler ve kayıt dışı yolların payı daha da artar, bu da hem tüketici hem sektör açısından riskleri büyütür" dedi.

        Otomerkezi.net’in yaptığı araştırmalara göre Türkiye’de şu anda satılan her 10 otomobilden 2’si kredi kartı, 1’i senet, 1’i tasarruf finansman şirketi fonlaması, 1’i taşıt kredisi, geri kalan yarısı ise nakitle işlem görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu