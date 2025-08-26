Günay Güvenç kalede güven veriyor!
Kaleci transferi yılan hikayesine dönen Galatasaray'da Günay Güvenç de Muslera'nın ardından güven vermeye devam ediyor.
Galatasaray, Ederson için Manchester City ile pazarlıklarına devam ederken Süper Lig’deki üç maçta da kaleyi Günay korudu.
Transfer haberlerinde birçok kalecinin adının geçmesine rağmen lige iyi bir başlangıç yapan Günay, Kayseri’de de kritik kurtarışlara imza attı.
Mental açıdan düşmenin aksine soyunma odasının da liderlerinden biri olan tecrübeli file bekçisi Galatasaray’ın imdadına yetişen isim oldu.
Muslera’nın ayrılığı sonrası sarı kırmızılı takımın bir numarası haline gelen Günay, özellikle Süper Lig’deki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon kaleye geçtiği ilk 3 maçta kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla takımına puanlar kazandırdı.
Günay’ın ulusal organizasyonlardaki performansı da istatistiklere yansıdı.
Galatasaray formasıyla 8 Lig ve 9 Türkiye Kupası maçına çıkan Günay, sadece 1 kez mağlubiyet gördü. Ligde ise görev aldığı tüm karşılaşmalardan takım galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi Ligde oynadığı 11 tüm karşılaşmada kalesini gole kapattı.
UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 maça çıkan deneyimli kaleci, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. PAOK ve Elfsborg karşısında galibiyetler, AZ Alkmaar ve RFS karşısında ise beraberlikler aldı.
34 yaşındaki eldiven, Galatasaray kalesinde yalnızca kurtarışlarıyla değil, istikrarlı performansıyla da güven veriyor.
Taraftarın desteğini arkasına alan Günay Güvenç, sarı kırmızılıların yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor.