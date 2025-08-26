Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Günay Güvenç kalede güven veriyor! - Galatasaray Haberleri

        Günay Güvenç kalede güven veriyor!

        Kaleci transferi yılan hikayesine dönen Galatasaray'da Günay Güvenç de Muslera'nın ardından güven vermeye devam ediyor.

        Giriş: 26.08.2025 - 10:41 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:41
        1

        Galatasaray, Ederson için Manchester City ile pazarlıklarına devam ederken Süper Lig’deki üç maçta da kaleyi Günay korudu.

        2

        Transfer haberlerinde birçok kalecinin adının geçmesine rağmen lige iyi bir başlangıç yapan Günay, Kayseri’de de kritik kurtarışlara imza attı.

        3

        Mental açıdan düşmenin aksine soyunma odasının da liderlerinden biri olan tecrübeli file bekçisi Galatasaray’ın imdadına yetişen isim oldu.

        4

        Muslera’nın ayrılığı sonrası sarı kırmızılı takımın bir numarası haline gelen Günay, özellikle Süper Lig’deki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon kaleye geçtiği ilk 3 maçta kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla takımına puanlar kazandırdı.

        5

        Günay’ın ulusal organizasyonlardaki performansı da istatistiklere yansıdı.

        6

        Galatasaray formasıyla 8 Lig ve 9 Türkiye Kupası maçına çıkan Günay, sadece 1 kez mağlubiyet gördü. Ligde ise görev aldığı tüm karşılaşmalardan takım galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi Ligde oynadığı 11 tüm karşılaşmada kalesini gole kapattı.

        7

        UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 maça çıkan deneyimli kaleci, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. PAOK ve Elfsborg karşısında galibiyetler, AZ Alkmaar ve RFS karşısında ise beraberlikler aldı.

        8

        34 yaşındaki eldiven, Galatasaray kalesinde yalnızca kurtarışlarıyla değil, istikrarlı performansıyla da güven veriyor.

        9

        Taraftarın desteğini arkasına alan Günay Güvenç, sarı kırmızılıların yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor.

        10
