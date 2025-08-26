Habertürk
Habertürk
        Oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı

        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!

        Bursa'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kur'an kursu öğreticisi 56 yaşındaki Ali Esen'in cenaze namazını, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde emekli imam olan babası Adem Esen kıldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        26.08.2025 - 08:45
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza, önceki gün saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

        MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre İstanbul'dan Oylat'a gelen Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur'an Kursu'nda görev yapan Ali Esen (56) yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

        BABA İLE KIZI YARALANDI

        Ali Esen, 56 yaşındaydı.
        Ali Esen, 56 yaşındaydı.

        Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile arkasındaki kızı Fatma Betül Esen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Esen doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Betül Esen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        NAMAZINI BABASI KILDIRDI

        Esen için dün memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Esen'in cenaze namazını ise babası emekli imam Adem Esen kıldırdı.

        SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Esen, cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. Esen'in cenaze namazına İlçe Müftüsü Ali Çebi'nin yanı sıra yakınları ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

