Elon Musk’ın xAI şirketi Apple ve OpenAI’a dava açtı

Milyarder girişimci Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Apple ve OpenAI’ye karşı dikkat çekici bir dava başlattı. Teksas’taki federal mahkemede görülen davada xAI, Apple’ın OpenAI ile iş birliğinin yapay zeka pazarında rekabeti engellediğini ve özellikle Grok uygulamasının App Store’da hak ettiği görünürlüğü elde edemediğini öne sürüyor. Musk, daha önce X platformunda Apple’ı eleştirerek, şirketin OpenAI’ye ayrıcalık tanıdığını ve diğer yapay zeka şirketlerinin App Store’da bir numaraya ulaşmasını imkânsız hale getirdiğini belirtmişti. Milyarlarca dolarlık tazminat talebiyle öne çıkan bu dava, yapay zeka sektörünün geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

REKLAM

APPLE VE OPENAI ORTAKLIĞI REKABETİ ENGELLİYOR MU?

xAI’nin davasında, Apple’ın OpenAI ile yaptığı anlaşmanın iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine ChatGPT’nin entegrasyonuyla sonuçlandığı belirtiliyor. xAI, bu ortaklığın Apple’ın App Store’da Grok gibi rakip yapay zeka uygulamalarını geri planda tutmasına yol açtığını iddia ediyor. xAI, “Apple, OpenAI ile özel anlaşması olmasaydı, X ve Grok uygulamalarını App Store’da daha fazla öne çıkarırdı” görüşünü savunuyor. Musk, X’te yaptığı paylaşımda, Grok’un bir milyon incelemeyle 4.9 ortalama puana sahip olmasına rağmen Apple’ın uygulamayı listelerinde yer vermediğini vurguladı.

Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama! Haberi Görüntüle Bu dava, Musk’ın OpenAI’ye karşı sürdürdüğü hukuki mücadelenin bir parçası. Musk, OpenAI ve CEO’su Sam Altman’ı, şirketin kâr amacı gütmeyen yapısından kâr odaklı bir yapıya geçişini durdurmak için Kaliforniya’da ayrı bir dava açmıştı. 2015’te OpenAI’nin kurucu ortaklarından biri olan Musk, şirketin mevcut yöneliminden memnun olmadığını sıkça dile getiriyor. xAI, Mart 2023’te X’i 33 milyar dolara satın alarak Grok sohbet botunun eğitimini hızlandırmıştı. Ayrıca Musk, Tesla araçlarına Grok’u entegre ederek yapay zeka teknolojisini daha geniş bir alana yaymayı hedefliyor. YAPAY ZEKA PAZARINDA YENİ BİR SINAV Antitröst hukuku uzmanları, Apple’ın akıllı telefon pazarındaki baskın konumunun xAI’nin iddialarını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Ancak Apple, OpenAI ile ortaklığın rekabetçi bir iş kararı olduğunu ve rakiplerine pazar payı kazandırmak zorunda olmadığını savunabilir. Reuters'in bildirdiğine göre, Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Herbert Hovenkamp, Apple’ın yapay zeka entegrasyonunu güvenlik veya operasyonel gerekçelerle açıklayabileceğini belirtiyor. Buffalo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Christine Bartholomew ise bu davanın, yapay zeka pazarının sınırlarını tanımlayacak ilk önemli dava olabileceğini ve mahkemelerin yapay zeka ile antitröst yasalarını nasıl ele alacağını test edeceğini söylüyor.