Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.463,95 %-0,12
        DOLAR 41,0219 %0,05
        EURO 47,7226 %0,15
        GRAM ALTIN 4.444,49 %0,18
        FAİZ 39,65 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,99 %0,25
        BITCOIN 110.430,00 %0,78
        GBP/TRY 55,2254 %0,08
        EUR/USD 1,1624 %0,05
        BRENT 68,34 %-0,67
        ÇEYREK ALTIN 7.265,16 %0,16
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Elon Musk’ın xAI şirketi Apple ve OpenAI’a dava açtı - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk’ın xAI şirketi Apple ve OpenAI’a dava açtı

        Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, Apple ve OpenAI'ye karşı Teksas'ta federal mahkemede dava açtı. İddiaya göre, Apple'ın OpenAI ile yaptığı özel anlaşma yapay zeka pazarında rekabeti engelliyor ve xAI'nin Grok uygulamasının App Store'da öne çıkmasını zorlaştırıyor. Milyarlarca dolar tazminat talep eden xAI, Apple'ın App Store politikalarının ve OpenAI iş birliğinin tekelci bir yapı oluşturduğunu savunuyor. Bu dava, yapay zeka pazarındaki rekabetin sınırlarını sorgulayan ilk önemli hukuki süreçlerden biri olabilir.

        Giriş: 26.08.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milyarder girişimci Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Apple ve OpenAI’ye karşı dikkat çekici bir dava başlattı. Teksas’taki federal mahkemede görülen davada xAI, Apple’ın OpenAI ile iş birliğinin yapay zeka pazarında rekabeti engellediğini ve özellikle Grok uygulamasının App Store’da hak ettiği görünürlüğü elde edemediğini öne sürüyor. Musk, daha önce X platformunda Apple’ı eleştirerek, şirketin OpenAI’ye ayrıcalık tanıdığını ve diğer yapay zeka şirketlerinin App Store’da bir numaraya ulaşmasını imkânsız hale getirdiğini belirtmişti. Milyarlarca dolarlık tazminat talebiyle öne çıkan bu dava, yapay zeka sektörünün geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

        REKLAM

        APPLE VE OPENAI ORTAKLIĞI REKABETİ ENGELLİYOR MU?

        xAI’nin davasında, Apple’ın OpenAI ile yaptığı anlaşmanın iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine ChatGPT’nin entegrasyonuyla sonuçlandığı belirtiliyor. xAI, bu ortaklığın Apple’ın App Store’da Grok gibi rakip yapay zeka uygulamalarını geri planda tutmasına yol açtığını iddia ediyor. xAI, “Apple, OpenAI ile özel anlaşması olmasaydı, X ve Grok uygulamalarını App Store’da daha fazla öne çıkarırdı” görüşünü savunuyor. Musk, X’te yaptığı paylaşımda, Grok’un bir milyon incelemeyle 4.9 ortalama puana sahip olmasına rağmen Apple’ın uygulamayı listelerinde yer vermediğini vurguladı.

        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama! Haberi Görüntüle

        Bu dava, Musk’ın OpenAI’ye karşı sürdürdüğü hukuki mücadelenin bir parçası. Musk, OpenAI ve CEO’su Sam Altman’ı, şirketin kâr amacı gütmeyen yapısından kâr odaklı bir yapıya geçişini durdurmak için Kaliforniya’da ayrı bir dava açmıştı. 2015’te OpenAI’nin kurucu ortaklarından biri olan Musk, şirketin mevcut yöneliminden memnun olmadığını sıkça dile getiriyor. xAI, Mart 2023’te X’i 33 milyar dolara satın alarak Grok sohbet botunun eğitimini hızlandırmıştı. Ayrıca Musk, Tesla araçlarına Grok’u entegre ederek yapay zeka teknolojisini daha geniş bir alana yaymayı hedefliyor.

        YAPAY ZEKA PAZARINDA YENİ BİR SINAV

        Antitröst hukuku uzmanları, Apple’ın akıllı telefon pazarındaki baskın konumunun xAI’nin iddialarını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Ancak Apple, OpenAI ile ortaklığın rekabetçi bir iş kararı olduğunu ve rakiplerine pazar payı kazandırmak zorunda olmadığını savunabilir. Reuters'in bildirdiğine göre, Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Herbert Hovenkamp, Apple’ın yapay zeka entegrasyonunu güvenlik veya operasyonel gerekçelerle açıklayabileceğini belirtiyor. Buffalo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Christine Bartholomew ise bu davanın, yapay zeka pazarının sınırlarını tanımlayacak ilk önemli dava olabileceğini ve mahkemelerin yapay zeka ile antitröst yasalarını nasıl ele alacağını test edeceğini söylüyor.

        APPLE’IN APP STORE POLİTİKALARI YENİDEN GÜNDEMDE

        Apple’ın App Store politikaları daha önce de tartışma konusu olmuştu. Epic Games’in “Fortnite” davasında bir yargıç, Apple’ı uygulama içi ödeme seçeneklerinde daha fazla rekabete izin vermeye zorlamıştı. xAI’nin davası, Apple’ın App Store üzerindeki kontrolünün ve ortaklıklarının rekabet üzerindeki etkilerini bir kez daha sorguluyor. OpenAI, Musk’ın davasını “sürekli taciz” olarak nitelendirerek iddialara sert bir yanıt verdi. Apple ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi