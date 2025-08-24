Habertürk
        Hande Erçel, Hakan Sabancı ile fotoğraflarını sildi - Magazin haberleri

        Hande Erçel, Hakan Sabancı ile fotoğraflarını sildi

        Üç yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı öne sürüldü. İddianın nedeni ise Erçel'in sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını silmesi... Ancak Sabancı'nın hesabındaki paylaşımlar durmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.08.2025 - 21:12
        Fotoğraf hamlesi ayrılık iddiasını getirdi
        Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini zaman zaman sosyal medya etkileşimleriyle de gözler önüne seriyor.

        Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik halleriyle gündeme gelen ünlü çiftin, evlenecekleri yönünde iddialar dahi ortaya atılmıştı.

        Ancak ünlü çift hakkında zaman zaman ayrılık söylentileri de gündeme geliyor. Her defasında bu iddiaları birlikte görüntülenerek, açıklama yaparak ya da ortak paylaşımlarla yalanlayan ikili hakkında yine benzer bir iddia ortaya atıldı.

        Son olarak çiftin yeniden ayrıldığı öne sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren detay ise Hande Erçel’in, Sabancı ile mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması oldu.

        Öte yandan, Hakan Sabancı’nın hesabında çiftin birlikte olduğu karelerin hâlâ durduğu ve ikilinin birbirini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.

        Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır." ifadelerini paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
