Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi: Tribünlerin kalbini almaya çalıştı
Spor yazarları, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
"TALISCA ÇOK İSTEKLİ VE COŞKULU"
Mustafa Çulcu: " 'Bu sezon hızlı oynamalıyız' diyen Mourinho'nun F.Bahçesi maça hem hızlı hem de baskılı başladı. Amrabat yerine İsmail ve Syzmanski yerine Talisca çok fark yaratıyorlar. Talisca adam eksiltiyor, çalım atıyor, şut atıyor, duran toplardan kaleyi görüyor, izlerken heyecanlandırıyor, coşturuyor. F.Bahçe orta alanda üstünlük alınca Çağlar ve Skriniar cesaretle öne çıktılar ve ilk golü de böyle buldular. Kocaelispor'un golünde kaleci İrfan Can büyük hata yaptı, topun çıkış anını göremeyince topu ağlarda gördü. Önceki maçlarda sadece Brown kanadı kullanılırken dün akşam Oğuz da diğer kanatta çok etkili oldu. İsmail ve Fred kazandıkları topları Talisca'ya teslim ettiler. Talisca, çok istekli ve coşkulu oyununu golle süsledi. Mehmet Türkmen'in o kadar dengesiz faul ve kart uygulamaları var ki şaşırtıyor insanı! Doğrularının yanında kabul edilemez tolere ettiği kartlar var. Tempolu oynatmak, farklı faulleri tespit etmek, farklı konular." (Sabah)
"HALA BİR TAKIM İSKELETİ OLUŞTURAMAMIŞSIN"
Engin Verel: "Fenerbahçe'nin sahada 4 yeni transferi var. Biri kulübede, diğeri tribünde. Ligin üçüncü haftası oynanıyor, Şampiyonlar Ligi'nin Play-Off Turu'nda, yani eşiğindesin. Ama hala transferleri tamamlayamamışsın. Elbette bir diğer sorun da her sene bu kadar çok oyuncu alınması. Bu neyi gösteriyor. Sen hala bir takım iskeleti oluşturamamışsın. Her sezon takımın yarısını gönderi, yarısını değiştirerek bu işin olmayacağı geçmiş tecrübelerle sabittir. Tabii bir de kaleci meselesi var. Fenerbahçe dünya ikincisi takımın kalecisini aldı. Ama hala kalede sorun var ve arayıştalar. Fenerbahçe için 'Futbolcu değirmeni' yakıştırması yapanlar çok da haksız değil. Takıma gelenlerin performansı düşerken, gidenlerinki yükseliyor. Bu da bazı şeylerin çok yanlış yapıldığının kanıtı." (Akşam)
"TRİBÜNLERİN KALBİNİ ALMAYA ÇALIŞTI"
Gürcan Bilgiç: "Mourinho'nun stratejisini değiştirmeden, farklı oyuncular ile tribünlerin kalbini almaya çalıştığı bir maç izledik. 3-1'i yapana kadar 70'e 30 top hakimiyeti ile oynadılar. Kalecisi hariç tüm oyuncuların kaleyi denediği süreç yaşandı. Ne oldu; pozisyonumuz yok diye şikâyetçi olanlar, "Bu kadar kaçar mı?" bölümünde buluştular. İsmail ile tempo bulan orta sahayı, Talisca'nın kendisini "10 numaraya" devşiren oyun stili izledi. Daha hızlı olmak istiyorlar ve rakip ceza alanı önünde pas trafiği ile kabalıkta alan arıyorlardı. Dönen topları da kazandılar. Hükmediyorlardı maça ama bu istekli oyunun ve enerjinin bir akla ihtiyacı vardı. Kadıköy'ün 'sevecen' atmosferinde, hemen hepsi tribünlerden gelecek gol sesinin ortağı olmanın peşine düştü." (Sabah)
"FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe, Benfica maçı öncesi 3 golle 3 puanı aldı. Kocaelispor karşısında etkili bir oyun sergileyen Sarı-Lacivertliler Skriniar, Brown ve Talisca ile golleri bulan taraf oldu. Skor ve oyun üstünlüğünü sağlayan Sarı-Lacivertliler galibiyetle taraftarını mutlu etti. Zaman zaman iyi bir oyun izledik. Tempolu ve mücadele gücü yüksek bir maç izledik. Sarı-Lacivertlilerin en büyük eksikliği orta sahada oyunu iyi yönlendirecek bir oyuncunun olmayışıydı. Geçişleri sağlayacak bir akıl yoktu. Ataklar daha çok sağdan gelişti. Oğuz iyi çalıştı. Sol kanat da aynı etkinlikte çalışmadı. Skor daha farklı olabilirdi. Şunu kabul etmek gerekirse, Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu var. Yedek kulübesi geçen yıla göre daha iyi. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Fenerbahçe oldu. (Habertürk)
"DEĞİŞİKLİKLER TAKIMA OLUMLU YANSIDI"
İlker Yağcıoğlu: "Hafta arasındaki zorlu Benfica maçının ardından Jose Mourinho, takımda ufak tefek değişiklikler yapmıştı. Ve bu değişiklikler takıma son derece olumlu yansıdı. Geriden başlayayım. Çağlar, müthiş bir maç oynadı. Leicester'daki formunun zirvesinde olduğu günleri hatırlattı. Savunmada hatasız oynarken ilk golün asistini yaparak gecenin en başarılı oyuncularından oldu. Benfica maçında oyuna girdikten sonra takıma hareketlendiren Talisca, dün akşam ilk 11'de başladı. Ve kalitesini fizik gücüyle birleştirebildiği zaman ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bizlere bir kez daha gösterebildi. Ön tarafta En Nesyri ile Duran bu zamana kadar birbirlerine çok yakın oynuyorlardı. Bu da rakip savunmanın işini kolaylaştırıyordu." (Takvim)
"ZEVKSİZ BİR OYUNA DÖNÜŞTÜ"
Ercan Taner: "Maça istekli başlamak güzeldir ama önemli olan bunu sürdürmektir. Çağlar müthiş istekliydi. Dribbling yaptı, faul aldı. Golü çok güzel hazırladı. Skriniar’ın golü erken gelmişti. Dolayısıyla ne beklersiniz? Seyircinin desteği ile birlikte rakibin erken golle morali bozulmuş ve sahada 2 önemli santrfor var. O da yetmedi, forvete yakın oynayan Talisca var. ‘Goller arka arkaya gelir herhalde’ diye düşünmüştür taraftar. Tam tersi oldu. ‘Ben oyunu kontrol edeyim, top bende kalsın, zaten golü bulmuşum fırsat bulur ikinci golü de atarım’ düşüncesiyle yavaş, zevksiz bir yapıya dönüştü Fenerbahçe’nin oyunu. Serbest vuruş karşılayacak kaleci, barajı çok iyi kurdurmalı. Barajda boşluk, önünde rakip takımın oyuncuları senin topu görmeni engelleyecek şekilde dururlarsa, kontrol ettiğin köşeden bile gol yersin." (Sözcü)
JOSE MOURINHO'YA UYARI!
Ömer Üründül: "Fenerbahçe, dün gece sahasında 3 puanı aldı ama sergilenen futbol kesinlikle tatmin edici değildi. İlk devre yoğun bir baskı vardı ancak hücum organizasyonları kısırdı. Bunun da en önemli nedenleri şöyleydi: Çift santrfor birbirleriyle uyumlu değil. Ayrıca orta saha da bu ikili santrforla yakın bağlantı kuramıyor. Rakip de kenarlarda tedbir alınca F.Bahçe'nin oyunu tıkanıyor. İlk yarıda Talisca'nın kendisiyle kavgası vardı. Gerekli gereksiz her yerden şut düşündü. Kenarlardan üç kolay ortayı, uzaklara ilgisiz yerlere attı. Bir de bu yarının en net pozisyonunda üstten auta gönderdi. Kendisi açısından neyse ki ikinci devrede 3. golü atarak biraz rahatladı. Zaten bu golden sonra F.Bahçe, daha kontrollü oynamaya başladı ama kısa sürede üst üste iki ciddi tehlike yaşamaları, Mourinho açısından düşünülmesi gereken konuydu. Mourinho'ya son tavsiyem, sakın ha Lizbon'da maça çift santrforla başlama." (Sabah)
"F.BAHÇE'DE FARK YAPACAK HAL YOKTU"
Erman Toroğlu: "Gol erken gelince Fener fark yapar zannedildi ama Fener’de fark yapacak hal yoktu. İlk 45 dakika çok ağır futbol oynadılar. Arkada çok pas yapıyorlar, çabuk oynamıyorlar, haliyle defans kapanıyor, dinlenmiş bir şekilde bekliyor Fenerbahçe’yi. En Nesyri sanki sahada yok. Neden? Çünkü ona top gelmedi. Dün gece üç futbolcu çok çalıştı: Talisca, Çağlar ve Archie Brown. Talisca diri olduğu zaman çok faydalı. Böyle giderse Fenerbahçe’de epey iş yapacak. Dün gece Çağlar da çok faydalı oynadı. Fizik olarakda iyiydi. Archie Brown da iyilerden birisiydi. Kimseyle dalaşmıyor, tıkır tıkır işini yapıyor. Ama Mourinho’nun bu takıma daha fazla elinin değmesi lazım." (Sözcü)