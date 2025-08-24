Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi: Tribünlerin kalbini almaya çalıştı

"HALA BİR TAKIM İSKELETİ OLUŞTURAMAMIŞSIN"

Engin Verel: "Fenerbahçe'nin sahada 4 yeni transferi var. Biri kulübede, diğeri tribünde. Ligin üçüncü haftası oynanıyor, Şampiyonlar Ligi'nin Play-Off Turu'nda, yani eşiğindesin. Ama hala transferleri tamamlayamamışsın. Elbette bir diğer sorun da her sene bu kadar çok oyuncu alınması. Bu neyi gösteriyor. Sen hala bir takım iskeleti oluşturamamışsın. Her sezon takımın yarısını gönderi, yarısını değiştirerek bu işin olmayacağı geçmiş tecrübelerle sabittir. Tabii bir de kaleci meselesi var. Fenerbahçe dünya ikincisi takımın kalecisini aldı. Ama hala kalede sorun var ve arayıştalar. Fenerbahçe için 'Futbolcu değirmeni' yakıştırması yapanlar çok da haksız değil. Takıma gelenlerin performansı düşerken, gidenlerinki yükseliyor. Bu da bazı şeylerin çok yanlış yapıldığının kanıtı." (Akşam)