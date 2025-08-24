Yapay zekâ, gelecekle ilgili bilgiler verdi

1760'taki Sanayi Devrimi ile birlikte insanların en büyük endişeleri listesine makinelerin kendi yerlerini alma ihtimali de eklendi.

İşçiler, kendilerine büyük bir rakip olarak gördükleri makinelere karşı kıyasıya bir mücadele içine girdi. Öyle ki çalıştıkları fabrikalarda makineleri kırmaya bile başladılar.

1851’de mekanik tarağa karşı girişilen hareket, makinelere karşı yürütülen mücadelenin en ilginç örneklerinden biri oldu. Özellikle kadın işçiler, kürek, balta ve sopalarla, bir dokuma atölyesine hücum ederek mekanik tarağı parçalamaya yeltendi. Sahibi, atölyesinin harap olacağı endişesiyle işçilere mekanik tarağın kullanılmayacağının sözünü verdi.

1895'te sinemanın kurulmasından 32 yıl sonra, 1927'de insanların makinelere karşı verdiği mücadelesini hikâye edinen ilk film, 'Metropolis' adıyla beyazperdeye yansıdı.

Sonraki 98 yılda insan - makine mücadelesini anlatan birçok film çekildi. Aralarında en etkileyicilerinden biri, Philip K. Dick'in 1968 tarihli 'Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?' adındaki romanından 1982'de sinemaya uyarlanan 'Blade Runner'...

Ridley Scott'ın yönettiği, Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young ve Edward James Olmos'un başrollerini paylaştığı filmin hikâyesi, 2019 yılının distopik Los Angeles'ında geçiyor. Film, 2017'de aynı adla bu kez 2049'da yaşananlarla ilgili olarak yeniden yorumlandı.

Elbette insanlarla makineler arasındaki mücadelenin en etkili filmi 1984 yapımı 'Terminatör'dür. James Cameron'un yönettiği filmde başrolleri; Arnold Schwarzenegger ile Linda Hamilton paylaşırken 'Terminatör', 2019'a kadar olan 35 yıllık süreçte; toplam 670 milyon dolar hasılat elde eden 6 filmlik seriye dönüştü. Filmlerden çıkıp gerçek hayata dönecek olursak; insanlar, makinelerin günlük işlerini kolaylaştırmasının, hayatlarını daha sağlıklı ve uzun kılmasının peşinde koşarken akıllara uyku kaçıracak cinsten sorular gelmiyor değil. ZİHİNLERİ KARINCALANDIRAN SORULAR ♦ Makineler, işimizi elimizden alacak mı? ♦ Makineler, 'Terminatör'de olduğu gibi hayatımızı elimizden alacak mı? ♦ Hayatlarımızın kontrolünü tamamen makinelere verirsek kimlik, değer ve amaç duygularımız yeniden mi şekillenir? Öyle olursa nasıl bir yaşam süreriz? Kimlik bunalımı yaşar, bizi ayakta tutan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan değerlerimiz yerle yeksan olur mu? Amaçsızlık her birimizi uçurumun kenarına mı götürür? Makine - insan etkileşiminin artması, yüz yüze sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve hatta sosyal izolasyona yol açabilir mi? ♦ Makineler yaratıcı süreçlerde daha da ilerleme kaydederse insanların yaratıcı yeteneklerinin körelmesine, bu da düşünsel tembelliğe yol açar mı? ♦ Eğer tüm işler makinelere devredilirse, hayatımızı anlamlandıran ve bize amaç duygusu veren çaba ve mücadele ruhu ortadan kalkar mı? ♦ Kimliğimizi ve varoluş amacımızı sorgular mıyız? Bunun sonuçları neler olur? Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama zihinleri, iyiden iyiye karıncalandırdı. Çin’de bilim insanları, bir bebeği 9 ay boyunca karnında taşıyıp doğurabilecek ilk robotu geliştirdiklerini duyurdu. Ancak bu gelişme, beraberinde büyük etik ve hukuki tartışmaları da gündeme getirdi. Peki yapay zekâ bu konuda ne diyor? Şöyle diyor; "Robotların insan doğurması, geleneksel aile kavramını kökten değiştirir. Artık ebeveynlik için biyolojik bir bağa ihtiyaç kalmayacağından, anne, baba ve çocuk rolleri yeniden tanımlanır. Bu durum, ailelerin daha çok bir 'Üretim birimi" gibi görülmesine yol açabilir. Çocuklar, bir robotla insan arasındaki karmaşık bağ nedeniyle kimlik krizi yaşayabilirler.