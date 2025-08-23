Alman basını: Çin barış gücü için hazır

Ukrayna-Rusya arasında sağlanacak olası barışın temel noktalarından birini, Kiev'e sağlanacak güvenlik garantileri oluşturuyor.

Güvenlik garantileri kapsamında düşünülen seçeneklerden biri ise savaş sonrası Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılması.

Welt'in Avrupa Birliği (AB) diplomatlarINA dayandırdığı haberine göre; Çin, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeye hazır.

Ancak Çin'e bakış konusunda da Rusya ile Ukrayna arasında görüş farkı ortaya çıkıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlanmasını reddederken; sağlanacak güvenlik garantilerine Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin eşit ölçüde katılması gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Çin'in güvenlik garantilerine katılması ihtimalini dışladı.

Zelenskiy daha önce, Rusya'nın bazı mühimmatlarının Çin'den gelen parçaları içerdiğini ifade etmişti.

Welt'e konuşan AB'li kıdemli bir diplomat ise, Çin'in Ukrayna topraklarına konuşlanmasının risk taşıdığını, Pekin'in casusluk faaliyetlerinde bulunabileceğini ve Rusya yanlısı bir tavır sergileyebileceğini bildirdi.