Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman basını: Çin barış gücü için hazır | Dış Haberler

        Alman basını: Çin barış gücü için hazır

        Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak olası bir barış anlaşması uyarınca Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerinin ne olacağına dair tartışmalar sürerken, Alman basını, Çin'in barış gücü görevine katılım konusunda hazır olduğunu bildirdi. Rusya Çin'in savaş sonrası sürece dahil olmasına olumlu bakarken, Ukrayna ise bu öneriyi reddediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 19:47 Güncelleme: 23.08.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna-Rusya arasında sağlanacak olası barışın temel noktalarından birini, Kiev'e sağlanacak güvenlik garantileri oluşturuyor.

        Güvenlik garantileri kapsamında düşünülen seçeneklerden biri ise savaş sonrası Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılması.

        Welt'in Avrupa Birliği (AB) diplomatlarINA dayandırdığı haberine göre; Çin, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeye hazır.

        Ancak Çin'e bakış konusunda da Rusya ile Ukrayna arasında görüş farkı ortaya çıkıyor.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlanmasını reddederken; sağlanacak güvenlik garantilerine Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin eşit ölçüde katılması gerektiğini belirtmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Çin'in güvenlik garantilerine katılması ihtimalini dışladı.

        Zelenskiy daha önce, Rusya'nın bazı mühimmatlarının Çin'den gelen parçaları içerdiğini ifade etmişti.

        Welt'e konuşan AB'li kıdemli bir diplomat ise, Çin'in Ukrayna topraklarına konuşlanmasının risk taşıdığını, Pekin'in casusluk faaliyetlerinde bulunabileceğini ve Rusya yanlısı bir tavır sergileyebileceğini bildirdi.

        Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor
        Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor Haberi Görüntüle

        GÜVENLİK GARANTİLERİ TARTIŞMASI

        Avrupa ülkeleri ve Ukrayna, güçlü güvenlik garantileri talep ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda ABD askerlerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya konuşlanmayacağını belirtirken; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin asker konuşlandırmak istediğini ifade etmişti.

        REKLAM

        Avrupa ülkeleri ile Rusya bu konuda henüz bir fikir birliğine varmış değil.

        Avrupa ülkeleri, NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik garantisinin Ukrayna'ya sunulmasını talep ederken, Rusya bu öneriyi reddetti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise hava desteği konusunda destek olabileceklerini belirtirken, Avrupalı devletlerden oluşan bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlanmasına destek verip vermeyeceklerine dair net bir açıklamada bulunmadı.

        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli Haberi Görüntüle
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim Haberi Görüntüle

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        İlk toplantı sona erdi
        İlk toplantı sona erdi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 