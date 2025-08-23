Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ilk toplantısı bitti

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemindeki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yaptığı ilk toplantı sona erdi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

Kurul, yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak. Hakem Kurulu'nun karar vermesi için son gün ise 27 Ağustos Çarşamba.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması ve yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurmama kararı üzerine, Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

Başvuru 22 Ağustos'ta yapıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanan Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.