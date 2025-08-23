Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı

        Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da artan deniz suyu sıcaklığı ve kıyı kirliliğinin, denizde bazı organizmaların hızla çoğalmasına neden olduğunu belirterek, "Organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da deniz suyu sıcaklıklarında artış yaşanırken, kıyı bölgelerinden denize yoğun kirlilik girişi oldu. Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi noktalardan gelen atıklar, deniz ekosistemini etkiledi. Sıcaklık ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar hızla çoğaldı.

        SICAKLIK VE KİRLİLİK DENİZ İÇİNDEKİ ORGANİZMALARI ARTIRDI

        AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, özellikle Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi yerleşim alanlarının içinden geçen akarsular aracılığıyla ciddi miktarda atığın denize ulaştığını belirterek, "Su sıcaklığındaki artış ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar deniz içinde hızla çoğaldı. Bu organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu. Antalya Körfezi'nde ciddi deniz kirliliği yok, ancak sıcaklık ve düşük düzeydeki kirlilik bile bazı organizmaların gelişmesini kolaylaştırabiliyor. Bu da zaman zaman olumsuz etkilere yol açabiliyor" dedi.

        "DENİZ ÖNCESİ VE SONRASI KESİNLİKLE DUŞ ALINMALI"

        Oluşabilecek hastalık belirtilerinden bahseden AÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman da "Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan organizmalar, vücudumuzda kızarıklık, kaşıntı yapabilir. Nefes darlığına giden sonuçlara dahi neden olabiliyor. Kaşınma sonrasında vücutta deri bütünlüğü bozulduğu için enfeksiyon hastalıkları da gelişebilir. Hasta, önceden böyle bir öykü geçirdiyse denize hazırlıklı gitmeli. Denize girmeden dermatoloğunun verdiği ilaçları kullanması gerekiyor. Deniz öncesi ve sonrası kesinlikle duş alınmalı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen doktora başvurulmalı" diye konuştu.

        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü