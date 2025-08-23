Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı

Antalya'da deniz suyu sıcaklıklarında artış yaşanırken, kıyı bölgelerinden denize yoğun kirlilik girişi oldu. Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi noktalardan gelen atıklar, deniz ekosistemini etkiledi. Sıcaklık ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar hızla çoğaldı.

SICAKLIK VE KİRLİLİK DENİZ İÇİNDEKİ ORGANİZMALARI ARTIRDI

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, özellikle Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi yerleşim alanlarının içinden geçen akarsular aracılığıyla ciddi miktarda atığın denize ulaştığını belirterek, "Su sıcaklığındaki artış ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar deniz içinde hızla çoğaldı. Bu organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu. Antalya Körfezi'nde ciddi deniz kirliliği yok, ancak sıcaklık ve düşük düzeydeki kirlilik bile bazı organizmaların gelişmesini kolaylaştırabiliyor. Bu da zaman zaman olumsuz etkilere yol açabiliyor" dedi.

"DENİZ ÖNCESİ VE SONRASI KESİNLİKLE DUŞ ALINMALI"

Oluşabilecek hastalık belirtilerinden bahseden AÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman da "Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan organizmalar, vücudumuzda kızarıklık, kaşıntı yapabilir. Nefes darlığına giden sonuçlara dahi neden olabiliyor. Kaşınma sonrasında vücutta deri bütünlüğü bozulduğu için enfeksiyon hastalıkları da gelişebilir. Hasta, önceden böyle bir öykü geçirdiyse denize hazırlıklı gitmeli. Denize girmeden dermatoloğunun verdiği ilaçları kullanması gerekiyor. Deniz öncesi ve sonrası kesinlikle duş alınmalı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen doktora başvurulmalı" diye konuştu.