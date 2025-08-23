Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul'da 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

        Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlarda büyük oranda azalma gözlenirken, İstanbul geçen ay son 65 yılın en düşük temmuz yağışını aldı.

        Giriş: 23.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:15
        AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi temmuz ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 22,5 milimetre olarak gerçekleşti.

        Bölge, geçen yılın aynı döneminde 18,5 milimetre, geçen ay ise 1,2 milimetre yağış aldı. Buna göre, temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 95, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 94 azaldı.

        Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Batı Karadeniz'deki Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlendi. Balıkesir ve Çanakkale'de ise temmuz ayında son 18 yılın en düşük yağışları kayıtlara geçti.

        İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'de geçen ay yağışlar yer yer 1 güne kadar düştü.

        KURAKLIĞIN DEVAM EDECEĞİ UYARISI

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da kuraklığın devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin temmuzda yüksek basıncın etkisi altında kaldığının altını çizen Toros, "İstanbul'daki yağış değerlerine baktığımız zaman, geçtiğimiz temmuz ayında son 65 yılın en kurak temmuz ayının olduğunu görüyoruz. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı. Bunun en büyük nedeni bölgenin yüksek basıncın etkisi altında olması." dedi.

        İstanbul'un sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre 2,5 derece arttığına dikkati çeken Toros, kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve son bir ay içinde barajlardaki su seviyesinde yüzde 13'lük bir azalma görüldüğünü vurguladı.

        Prof. Dr. Toros, yakın dönemde de yağış sisteminin gözükmediğini belirterek, buna göre önlem alınması gerektiğini kaydetti.

