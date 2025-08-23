Bakan Şimşek: KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek

Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."