Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün hiçbir bölgemizde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar, tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İç Anadolu'da termometre 35'i, Güneydoğu Anadolu'da ise 40 dereceyi buluyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son tahminlere göre 7 bölgemizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 33, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 35, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 39, Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 38, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık
KONYA: 36, Az bulutlu ve açık
KAYSERİ: 36, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 35, Az bulutlu ve açık
KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 30, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 39, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 32, Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 34, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 32, Parçalı bulutlu
RİZE: 33, Parçalı bulutlu
ARTVİN: 34, Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık
KARS: 32, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 29, Az bulutlu ve açık
AĞRI: 34, Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık