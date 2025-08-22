Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin en düşük seviyede olduğunu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişiyle tünelin sonunda ışığın göründüğünü ifade etti.

Ukrayna Savaşı'na dair de açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı, Batı'da Ukrayna Savaşı'nı Rusya'nın başlattığına dair propagandanın sürdüğünü ancak savaşı başlatan esas nedenin Donbas halkına yönelik saldırılar olduğunu belirtti.

Egemenliğin Rusya için çok önemli olduğunu vurgulayan Putin, egemenliğin ortadan kalkmasının Rusya'nın varlığının ortadan kalkması demek olacağını belirtirken "Rusya bütün zorlukları aşabilir ve aşacak." dedi.

Rus lider, Avrupa ülkelerinin mevcut durumda egemenliklerinin olmadığını işaret etti.

Vladimir Putin ayrıca, Rusya'nın kutup teknolojilerine dikkat çekerek, ABD ile bu alanda iş birliği yapabileceklerini söyledi.