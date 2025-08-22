Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Denize girdikleri için şikayet edilmişlerdi... ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi

        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar sahile inip, tatilcilerle duş alıyor

        Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilip kümese kapatılan, çıkan haberin ardından denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla, kümeslerinden 'şartlı tahliye' edilen kazlar, bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayınca yine tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 17:25 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor.

        Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı.

        Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.

        Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.

        Sayıları 11 yılda 30'a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanlar CİMER'e şikayette bulununca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

        REKLAM

        1 AY KÜMESTE KALDILAR

        Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlardan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edilirken, DHA'nın haberinin ardından kümesteki kazlara 21 Temmuz’da 'şartlı tahliye' geldi.

        Sosyal medyada geniş yankı uyandıran haberin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi.

        Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları, bahçeye saldı.

        Denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi.

        Şartlı olarak kümesten çıkmalarına izin verilen kazları merak eden tatilciler, Keşniş’in çiftliği andıran bahçesine ziyarette bulunurken, kazları da beraberlerinde sahile indirmeye başladı.

        REKLAM

        Bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayan kazlar yine tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinledi.

        "HALK KENDİSİ GELİP KAZLARI BAHÇEDEN ÇIKARIYOR"

        Şartlı tahliye edilen kazların, vatandaşlar tarafından sahile indirildiğini söyleyen Mehmet Keşniş, "Halk kendi gelip, kazları bahçeden çıkarıp, denize girmelerine izin veriyor. Ve onlarla beraber denize girip, ondan sonra sahilde birlikte geziniyorlar. Belediyenin yaptığı duşlardan duş alıp, sonra kümesin bulunduğu bahçeye gönderiyorlar" dedi.

        "BİZ ONLARIN DOĞASINI KİRLETİYORUZ"

        Denizden çıktıktan sonra sahilde gördüğü kazlara duş sıralarını da veren tatilciler, kazların değil, insanların çevreyi kirlettiklerini söyleyerek, "Hayvanların bir zararı yok bence, biz onların doğasını kirletiyoruz" derken, kazların kümeste değil doğada bulunmaları gerektiğini söyleyen 11 yaşındaki Feyza Düdük "Kimseye zararları yok, onların da özgür olmaları gerekir. Çok tatlılar bence, insanlara neşe katıyorlar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şartlı tahliye edilen kazlar
        #Balıkesir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!