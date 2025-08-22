Habertürk
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!

        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!

        Antalya'da, kayalıklara sıkışarak yaralanan yavru balina, kuyruğuna ip bağlanarak tekneciler tarafından çekilerek kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yarasının ciddi olmadığı belirlenen balinayı suya bıraktı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 15:31 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:31
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Antalya Demre'ye bağlı Gökkaya Koyu'nda, dün turistik gezi yapan tekneciler, kayalıklara vurmuş halde bir yavru balina fark etti.

        SAHİL GÜVENLİĞE HABER VERİLDİ

        DHA'daki habere göre kayalıklara sıkışan ve yaralandığı anlaşılan yavru balinanın kurtarılması için harekete geçen tekneciler, Sahil Güvenlik ekiplerine de haber verdi.

        KUYRUĞUNA İP BAĞLAYIP ÇEKTİLER

        Yat kaptanı Fatih Bilgin botla yavru balinaya yaklaştı.

        Kuyruğuna bağladığı iple balinayı sıkıştığı yerden kurtaran Bilgin, daha sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

        YENİDEN MAVİLİKLERE AÇILDI

        Yarasının ciddi olmadığı anlaşılan balina ekipler tarafından suya bırakıldı. Balina daha sonra gözden kayboldu.

        #Antalya
