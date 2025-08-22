Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kapsamında yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu hattın, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje büyüklüğü 2,4 milyar Avro, toplam uzunluğu 224 kilometre olan yeni demiryolu hattımız; 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden oluşuyor. Zengezur geçişi Demiryolu Hattı üzerinden Azerbaycan ile Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi; Hazar ile Akdeniz havzasını birleştirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın tamamlanması, bölgesel iş birliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır."

"Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye Arasındaki Demiryolu Ağının Genişletilmesinin Bölgesel Ticarete Son Derece Olumlu Yansımaları Olacaktır"

Geçişin açılmasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracatını artıracak, ulaşım altyapısını geliştirecek, Akdeniz’in turizm kapasitesini daha da güçlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesinin de bölgesel ticarete son derece olumlu yansımaları olacaktır. Hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük önem arz eden Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın bir kez daha hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Uraloğlu, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye’yi Asya’dan Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu’nun merkezi yaptıklarını vurguladı. Hayata geçirdikleri bu iki proaktif projeyle demiryolu taşımacılığı alanında Türkiye’nin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rolün ülkenin lojistik gücüne güç kattığını belirtti. "Bu Proje, Uluslararası Barış ve Refah İçin Bir Yol Haritasıdır" Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ile Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye’nin değil, tüm Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğine damga vurduklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek; başta Orta Koridor’un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır."

