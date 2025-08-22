Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.313,90 %1,61
        DOLAR 41,0125 %0,18
        EURO 47,5525 %-0,05
        GRAM ALTIN 4.393,53 %-0,03
        FAİZ 39,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,21 %-0,03
        BITCOIN 112.988,00 %0,50
        GBP/TRY 54,9857 %-0,02
        EUR/USD 1,1586 %-0,17
        BRENT 67,65 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 7.182,06 %-0,05
        Haberler Ekonomi Emlak Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle - Emlak Haberleri

        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle

        Güney Kore, konut fiyatlarını kontrol altına almak için attığı son adımla Seul ve çevresinde yabancıların mülk satın almasına yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni önlemlere göre belirli bölgelerde yabancıların 26 Ağustos'tan itibaren mülk satın almak için önceden onay almasını gerekecek. Onayın ardından ise dört ay içinde eve taşınmaları ve en az iki yıl orada ikamet etmeleri de şart koşulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 08:19 Güncelleme: 22.08.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güney Kore, konut fiyatlarını kontrol altına almak için attığı son adımla Seul ve çevresinde yabancıların mülk satın almasına yeni kısıtlamalar getirdi.

        4 AY İÇİNDE TAŞINMA, EN AZ 2 YIL İKAMET ŞARTI

        Bloomberg'de yer alan habere göre hükümetin Perşembe günü açıkladığı yeni önlemler, yabancıların 26 Ağustos'tan itibaren mülk satın almak için önceden onay almasını gerektirecek. Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onay alanların izin aldıktan sonraki 4 ay içinde eve taşınmaları ve satın alma işleminden sonra en az 2 yıl orada ikamet etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, politikanın bir yıl boyunca yürürlükte kalacağı da vurgulandı. Bakanlık, söz konusu tedbirlerin konut piyasasındaki spekülasyonla mücadeleyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

        YÜZDE 73'Ü ÇİN VATANDAŞLARI

        Bakanlık, yabancıların konut alım satım işlemlerinin 2022'den bu yana yıllık ortalama yüzde 26 artarak, aynı yıl 4568'den 2024'te 7296'ya yükseldiğini belirtti. Verilere göre bu alımların yüzde 73'ünü Çin vatandaşları, yüzde 14'ünü ise ABD vatandaşları oluşturuyor.

        Yükselen emlak fiyatları, Haziran ayında yaşam maliyetlerini düşürme sözü vererek göreve başlayan Devlet Başkanı Lee Jae Myung için siyasi bir yük haline geldi. Kore Merkez Bankası'nın geçen yıldan bu yana uyguladığı faiz indirimleri, talebi artırarak spekülatif alımları artırdı.

        Lee yönetimi Haziran ayında ipotek kredilerini sıkılaştırdı fakat daire fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor ve 29 haftadır art arda artış gösteriyor.

        Gayrimenkul patlaması ve artan hane halkı borcu, ihracat odaklı ekonominin yeni ABD tarifelerinin ardından zayıflama belirtileri göstermesine rağmen, Kore Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha fazla düşürmesini engelledi.

        Bloomberg'e göre ülkede toplam hanehalkı borcu, nisan-haziran döneminde 24,6 trilyon won (17,7 milyar dolar) artarak, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetti.

        Daha önce de Avrupa'da da İspanya, konut sorununa yönelik hamleleri duyurmuş ve yabancı konut alımlarına yönelik adımlar atmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu