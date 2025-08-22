Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle

Güney Kore, konut fiyatlarını kontrol altına almak için attığı son adımla Seul ve çevresinde yabancıların mülk satın almasına yeni kısıtlamalar getirdi.

4 AY İÇİNDE TAŞINMA, EN AZ 2 YIL İKAMET ŞARTI

Bloomberg'de yer alan habere göre hükümetin Perşembe günü açıkladığı yeni önlemler, yabancıların 26 Ağustos'tan itibaren mülk satın almak için önceden onay almasını gerektirecek. Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onay alanların izin aldıktan sonraki 4 ay içinde eve taşınmaları ve satın alma işleminden sonra en az 2 yıl orada ikamet etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, politikanın bir yıl boyunca yürürlükte kalacağı da vurgulandı. Bakanlık, söz konusu tedbirlerin konut piyasasındaki spekülasyonla mücadeleyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

YÜZDE 73'Ü ÇİN VATANDAŞLARI

Bakanlık, yabancıların konut alım satım işlemlerinin 2022'den bu yana yıllık ortalama yüzde 26 artarak, aynı yıl 4568'den 2024'te 7296'ya yükseldiğini belirtti. Verilere göre bu alımların yüzde 73'ünü Çin vatandaşları, yüzde 14'ünü ise ABD vatandaşları oluşturuyor.

Yükselen emlak fiyatları, Haziran ayında yaşam maliyetlerini düşürme sözü vererek göreve başlayan Devlet Başkanı Lee Jae Myung için siyasi bir yük haline geldi. Kore Merkez Bankası'nın geçen yıldan bu yana uyguladığı faiz indirimleri, talebi artırarak spekülatif alımları artırdı. Lee yönetimi Haziran ayında ipotek kredilerini sıkılaştırdı fakat daire fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor ve 29 haftadır art arda artış gösteriyor. Gayrimenkul patlaması ve artan hane halkı borcu, ihracat odaklı ekonominin yeni ABD tarifelerinin ardından zayıflama belirtileri göstermesine rağmen, Kore Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha fazla düşürmesini engelledi. Bloomberg'e göre ülkede toplam hanehalkı borcu, nisan-haziran döneminde 24,6 trilyon won (17,7 milyar dolar) artarak, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetti. Daha önce de Avrupa'da da İspanya, konut sorununa yönelik hamleleri duyurmuş ve yabancı konut alımlarına yönelik adımlar atmıştı.