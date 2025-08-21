Kan donduran çete cinayetleri
Silahlı Suç Örgütü çetesi Daltonlar ile ilgili hazırlanan iddianamede, 2 suç örgütünün silahlı çatışmasında işlenen karşılıklı iki cinayetin ayrıntıları yer aldı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre Daltonlar çetesi, Atızlar olarak bilinen suç örgütün üyesi 'Hakan Çağlar' ismini kullanan Yunus Erden'i araca taktıkları takip cihazla takip ederek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öldürdü. Atız çetesi buna 4 gün sonra karşılık vererek Daltonların çete üyesi Ercan Kaptan'ı İstanbul'da öldürdü. Bu cinayete karşılık Daltonlar ise Atızlar çete üyelerinden birini babasını öldürme planı yaptı. Ancak polisin düzenlediği geniş çaplı Kuyu 23 operasyonu sayesinde bu cinayet engellendi. Tüm bu olaylarla ilgili çete üyelerinin yazışmaları da iddianamede delil olarak yer aldı.
Daltonlar ile Atızlar olarak bilinen iki silahlı suç örgütünün cinayetle sonuçlanan çatışmaları Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı Daltonlar Silahlı Suç Örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede detaylarıyla yer aldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ‘Hakan Çağlar” ismini kullanan Yunus Erden 26 Ağustos 2024 günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
TAKİP CİHAZİ İLE CİNAYET
Olayın ardından harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kısa sürede cinayet sonrası kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. Sıradan bir cinayet gibi görülen bu soruşturmada kan donduran eylemler gerçekleştiren Daltonlar çetesine uzandı. Araştırmada cinayetin azmettiricisi Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun olduğu saptandı.
4 GÜN SONRA KARŞILIK VERİLDİ
Daltonlar çetesinin yaptığı saldırıya misilleme ise 4 gün sonra yapıldı. Atızlar suç örgütü üyeleri eylem yapması için Mardin’den bir gurup İstanbul’a gönderildi. Daltonlar’ın lider kadrosunda yer alan ve o dönem yurt dışında bulunan Yunus Erden cinayetinin azmettiricisi Ahmet Mustafa Timo’nun yakını olduğu belirtilen Ercan Kaptan 30 Ağustos 2024 gecesi Bahçelievler Şirinevler’de silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda yaralanan Kaptan ve bir arkadaşı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEYE ÇEKİP SALDIRDILAR
Hastaneye kaldırılan Kaptan hayatını kaybetti. Atızlar suç örgütü üyeleri, Kaptan ve yaralının kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi çevresinde gizlenerek hastaneye gelecek olan Daltonlar suç örgütü üyelerini bekledi. Ercan Kaptan’ı görmeye gelen Daltonlar üyelerini fark eden Atızlar Suç örgütü üyeleri hedef gözetmeksizin ateş açtı.
KUYU 23 OPERASYONU CİNAYETİ ENGELLEDİ
Açılan ateş sonucunda 1 polis, 1 jandarma, 1 özel güvenlik ve iki sivil vatandaş olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Olayın hemen ardından 30 Ağustos’ta iki çeteye "Kuyu-23 Operasyonu" düzenlenerek 29 şüpheli gözaltına alındı. İddianameye giren ayrıntılara göre Daltonlar çetesi, Erdal Kaptan cinayetine karşılık Atızlar çetesi üyelerinden birinin babasını hedefe aldı. Ancak polisin düzenlediği bu operasyonlar saldırının gerçekleşmesini engelledi
CİNAYET PLANLARI DOSYADA
İddianamede yer alan ayrıntılarda gözaltına alınarak tutuklanan çete üyelerinin telefon kayıtlarında bu iki cinayetle ilgili yazışmalar ele geçti. Ayrıca örgüt yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun çete üyesiyle yaptığı cinayet planı yazışması da iddianamede yer aldı. Timo, örgüt üyesine bir fotoğraf göndererek öldürülmesi talimatını veriyor. Gönderilen kişi ise, Atızlar çetesi üyelerinden birinin babası olduğu belirlendi.