Kan donduran çete cinayetleri

Daltonlar ile Atızlar olarak bilinen iki silahlı suç örgütünün cinayetle sonuçlanan çatışmaları Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı Daltonlar Silahlı Suç Örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede detaylarıyla yer aldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ‘Hakan Çağlar” ismini kullanan Yunus Erden 26 Ağustos 2024 günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

TAKİP CİHAZİ İLE CİNAYET

Olayın ardından harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kısa sürede cinayet sonrası kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. Sıradan bir cinayet gibi görülen bu soruşturmada kan donduran eylemler gerçekleştiren Daltonlar çetesine uzandı. Araştırmada cinayetin azmettiricisi Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun olduğu saptandı.

4 GÜN SONRA KARŞILIK VERİLDİ

Daltonlar çetesinin yaptığı saldırıya misilleme ise 4 gün sonra yapıldı. Atızlar suç örgütü üyeleri eylem yapması için Mardin’den bir gurup İstanbul’a gönderildi. Daltonlar’ın lider kadrosunda yer alan ve o dönem yurt dışında bulunan Yunus Erden cinayetinin azmettiricisi Ahmet Mustafa Timo’nun yakını olduğu belirtilen Ercan Kaptan 30 Ağustos 2024 gecesi Bahçelievler Şirinevler’de silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda yaralanan Kaptan ve bir arkadaşı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.