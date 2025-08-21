Habertürk
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem! | Son dakika haberleri

        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!

        Daltonlar olarak bilinen suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede 105 şüphelinin karıştığı iddia edilen suç kayıtlarına tablo olarak da yer verildi. Buna göre kasten öldürmeden resmi belgede sahteciliğe kadar 142 suç işlendiği kaydedildi. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 21.08.2025 - 15:50 Güncelleme: 21.08.2025 - 16:23
        Liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı belirtilen ve "Daltonlar" olarak bilinen “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” ile ilgili hazırlanan iddianamede akıllara durgunluk veren ayrıntılar yer alıyor.

        Örgütün faaliyetleri kapsamında tespit edilen eylemlerin sıralandığı iddianamede 105 şüpheli hakkında inanılmaz detaylara yer verildi.

        Buna göre şüphelilerin karıştığı iddia edilen suç kayıtlarına tablo olarak da yer verildi ve kasten öldürmeden resmi belgede sahteciliğe kadar 142 suç işlendiği kaydedildi.

        İddianamede şüphelilere yönelik suçlamalar şu şekilde yer aldı: 2 kez tasarlayarak kasten öldürme, 1 kez çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, 2 kez tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, 2 kez nitelikli yağma, 34 kez nitelikli yağmaya teşebbüs, 46 kez ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, 6 kez silahla tehdit, 2 kez nitelikli hırsızlık, 1 kez olası kastla yaralama, 5 kez resmi belgede sahtecilik, 4 kez sadece suç işlemek amacı ile kurulmuş örgüte üye olmak, 3 kez tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, 31 kez mala zarar verme ve 3 kez genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlediklerini kaydedildi.

        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler! Haberi Görüntüle
