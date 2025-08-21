Habertürk
        Haberler Yaşam Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu! 5 yıldır kostümüyle Türkiye'yi dolaşıyor

        Temsili savaş kostümü giyerek Malazgirt ruhunu yaşatıyor

        Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kostümü ile dikkatleri çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 16:33 Güncelleme: 21.08.2025 - 16:33
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        1974'te vatani görevini Malazgirt'te yapan Keskin, o dönemden beri Sultan Alparslan'a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

        Özel yaptırdığı savaş kostümünü giyerek Malazgirt ilçesine gelen Keskin, cadde ve sokaklarda dolaştı, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla çay içti ve fotoğraf çektirdi.

        Malazgirt Kalesi'ne çıkan ve Han Çadırı'nı ziyaret eden Keskin, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılacak.

        Keskin, basın mensuplarına, 5 yıldır özel kostümüyle Türkiye'yi dolaştığını söyledi.

        Gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılandığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

        "Malazgirt Kalesi bana hem Sultan Alparslan'ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor. Malazgirt kalbimizdeki en büyük zaferin adı. Sultan Alparslan'ın ruhu bana burada 1974'te askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyerek Türkiye'yi dolaşıyorum. Benim için Malazgirt, bir toprak parçasından çok daha fazlası. 1071'de açılan kapının anlamını her gelişimde bir kez daha yaşıyorum. Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhu burada dolaşıyor. Bu nedenle kıyafetimi giyip buraya geliyorum. Hem geçmişi yaşatıyor hem de genç nesillere aktarıyorum."

        #Hasan Keskin
        #Malazgirt
        #Denizli
