Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Saçından tutarak sürükledi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı

        Mersin'de aralarında anlaşmazlık bulunan kız çocukları parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 20:58 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'deki bir parkta tartıştığı D.O.’yu (16) tekme ve yumruk dövüp, saçından tutarak yerde sürükleyen E.A. (16) tutuklandı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, 19 Ağustos’ta Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan D.O. ile E.A. isimli kız çocukları parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

        Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.A., tekme ve yumruklarla D.O.’yu dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle E.A. ile yanındaki arkadaşları bölgeden ayrıldı. O anları başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        REKLAM

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli E.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yunanistan'da ilk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler açıklandı!
        İlk 11'ler açıklandı!
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış