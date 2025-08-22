Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilan edilmişti: ABD Başkanı Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan edilmesinin ardından başlayan operasyonlar sürüyor. Trump bu plan kapsamında, başkentte görev yapan kolluk kuvvetlerini denetledi, suç oranlarının düştüğünü söyledi ve "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi olacak" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla başlayan operasyonlar kapsamında görevlendirilen federal yetkilileri ziyaret etti, başkentteki suçla mücadele operasyonunun başarılı olduğunu açıkladı.
ABD Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret eden Trump'ı, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile İçişleri Bakanı Doug Burgum'un yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.
Trump, Washington D.C.'deki ABD Park Polisi karargahınını ziyaretinde yetkililere pizza ve hamburger getirdi.
ABD Başkanı, herhangi bir kanıt göstermeden, yüzlerce kolluk kuvvetinin çabasıyla suç oranlarının düştüğünü söyledi ve "Washington farklı bir yer gibi, artık herkes güvende" dedi.
Perşembe günü erken saatlerde Trump, ziyareti sırasında kolluk kuvvetleriyle birlikte devriye gezeceğini söylemişti, ancak devriye gezmesi gerçekleşmedi.
Trump, şehrin şiddetli bir suç dalgasıyla boğuştuğunu söyleyerek, geçen hafta kamu güvenliği acil durumu ilan etti. Sokaklara Ulusal Muhafız askerleri ve konuşlandırdı ve başkanlık yetkisini olağanüstü bir şekilde kullanarak şehrin polis departmanını geçici olarak devraldığını söyledi.
"ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ BAŞKENTE SAHİP OLACAĞIZ"
Federal müdahaleye güven duyan Trump, toplanan yetkililere Washington'ın toparlanma sürecinde olduğunu söyledi ve "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi görünecek" dedi.
Diğer yandan, Washington yetkilileri de başkentte suçun yaygınlaştığı iddialarını reddediyor.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, gazetecilerin şehrin şimdi daha güvenli olup olmadığı sorusuna, başkentteki suç oranlarında iki yıldır düşüş yaşandığını söyledi.
TRUMP ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.