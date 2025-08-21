Habertürk
        Haberler Dünya Hindistan'dan ABD açıklaması | Dış Haberler

        Hindistan'dan ABD açıklaması

        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan yaptıkları petrol ithalatına ABD'den gelen tepkilere dair açıklamada bulundu. Ülkesinin Rusya'dan en çok petrol ithalatı yapan ülke olmadığını belirten Jaishankar "ABD'nin bu konudaki söylemlerinin mantığı bizi şaşırttı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 23:17 Güncelleme: 21.08.2025 - 23:17
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin en çok Rus petrolü alan ülke olmadığını belirterek, “Dolayısıyla ABD’nin bu konudaki söylemlerinin mantığı bizi şaşırttı.” dedi.

        Jaishankar, başkent Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD’nin Rus petrolü ithalatı nedeniyle Hindistan’a yönelik tarife uygulamasını ve bu konudaki eleştirilerini değerlendiren Jaishankar, “Amerikalıların, son birkaç yıldır Rusya'dan petrol satın almak da dahil olmak üzere küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini söylediği bir ülkeyiz.” ifadesini kullandı.

        Jaishankar, Hindistan’ın, en büyük Rus petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı olmadığını vurgulayarak, Çin ve Avrupa’nın bu konuda daha önde olduğuna işaret etti.

        ABD’nin bu konudaki yaklaşımını anlayamadıklarını belirten Jaishankar, “ABD'den de petrol alıyoruz ve hacimler artıyor. Dolayısıyla ABD’nin bu konudaki söylemlerinin mantığı bizi şaşırttı.” dedi.

        Jaishankar, Hindistan ile Rusya arasındaki askeri-teknik alandaki işbirliğinin yüksek düzeyde devam ettiğini ve iki ülkenin ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

