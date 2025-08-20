Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Hindistan savaşı fonluyor" | Dış Haberler

        Donald Trump'ın Danışmanı: Hindistan savaşı fonluyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Peter Navarro, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatına dikkat çekerek, Hindistan'ın savaşı fonladığını ve barışı geciktirdiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:17 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hindistan savaşı fonluyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alarak "savaşı fonladığını" ve barışı geciktirdiğini belirtti.

        Navarro, Fox Business kanalına verdiği röportajda, Rusya’dan petrol almayı sürdürmesi nedeniyle ABD ile ilişkileri gerilen Hindistan’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Navarro, Hindistan’ın Rus petrolüne aslında ihtiyaç duymadığını vurgulayarak, savaş öncesinde sınırlı düzeyde olan alımların savaşla birlikte belirgin biçimde arttığını ifade etti.

        Navarro, Rusya ile Hindistan’daki rafinerilerin işbirliği yaptığını ve yüksek fiyatla satılan rafine petrolün "savaşı fonladığını" öne sürdü.

        REKLAM

        Hindistan'ın "kar amacı gütmesinin" Avrupa ile ABD'nin savunma harcamalarını artırmasına neden olduğunu belirten Navarro, bu durumun Ukrayna'ya yardımlarda da artışa sebep olduğunu kaydetti.

        Navarro, Hindistan'ın en yakın zamanda Rus petrolünü almayı bırakması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "son aşamaya getirme" yolunda büyük bir adım atılmış olacağını savundu.

        ABD Başkanı Trump, 6 Ağustos’ta, Rusya’dan petrol alımına devam eden Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararı imzalamıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde