        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınıyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın dün gece düzenlediği saldırılara dikkat çekerek, Moskova'nın savaşı bitirmeyi amaçlayan görüşmelerden kaçınmaya çalıştığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.08.2025 - 20:35 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:36
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın dün geceki saldırılarına dair açıklamada bulundu.

        Zelenskiy, saldırıları işaret ederek, Moskova'nın savaşı sonlandırmayı amaçlayan görüşmelerden kaçınmaya çalıştığını ifade etti.

        Ukrayna lideri, Rusya'nın ABD merkezli bir şirketi hedef almasının da kasıtlı bir saldırı olduğunu dile getirdi.

        Rusya'nın dün geceki saldırıda, ABD'li bir elektronik şirketine ait yapıyı vurduğu bildirildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Todd Starnes'e yaptığı açıklamada, 1-2 hafta içinde barış olup olmayacağının anlaşılacağını ve daha sonra farklı bir yol izlemeleri gerekebileceğini bildirdi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO birliklerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya konuşlanmasını kabul edemeyeceklerini ifade etmişti.

        Avrupa ülkeleri ise NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik garantisinin Ukrayna'ya sağlanmasını istiyor.

        İki perspektif arasındaki farklar son günlerde daha da belirgin hâle geldi.

        SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

        Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulandı.

        Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı aktarılarak, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü bildirildi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu kaydetti.

        "Rusya barışla ilgilenmiyor" mesajı

        Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyen Sviridenko, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." açıklamasını yaptı.

        Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

