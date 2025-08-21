Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın dün geceki saldırılarına dair açıklamada bulundu.

Zelenskiy, saldırıları işaret ederek, Moskova'nın savaşı sonlandırmayı amaçlayan görüşmelerden kaçınmaya çalıştığını ifade etti.

Ukrayna lideri, Rusya'nın ABD merkezli bir şirketi hedef almasının da kasıtlı bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın dün geceki saldırıda, ABD'li bir elektronik şirketine ait yapıyı vurduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Todd Starnes'e yaptığı açıklamada, 1-2 hafta içinde barış olup olmayacağının anlaşılacağını ve daha sonra farklı bir yol izlemeleri gerekebileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO birliklerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya konuşlanmasını kabul edemeyeceklerini ifade etmişti.

Avrupa ülkeleri ise NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik garantisinin Ukrayna'ya sağlanmasını istiyor.

İki perspektif arasındaki farklar son günlerde daha da belirgin hâle geldi.

SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.