Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da barış gücü olarak NATO askerlerini ve bu tür bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini belirten Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Medvedev, Macron'a yönelik "Galya horozu" benzetmesi yaparak, "Ancak kısık sesli, zavallı kuş, kümesin kralı olduğunu kanıtlamak için ötmeye devam ediyor." dedi.

Avrupa Birliği liderleri, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantının ardından "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." açıklamasını yapmıştı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Ukrayna'ya konuşlanmayacağını ifade ederken, hava desteğini dışlamamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, hava desteğinin bir seçenek ve olasılık olduğunu ifade etmişti.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı; İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker konuşlandırmak istediğini işaret etmişti. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını beyan ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu seçeneği dışlamadı. LAVROV'DAN AVRUPA'YA TEPKİ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'ya tepki gösterdi. ABD'de bazı Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta yapılan görüşmelere ilişkin konuşan Lavrov, görüşmelerin ardından Avrupa kanadından herhangi bir diplomatik çaba gösterilmediğini dile getirdi. Avrupa'nın, diplomatik çabanın aksine durumu tırmandırmaya devam ettiğini vurgulayan Lavrov, söz konusu "etik olmayan" çabalarla ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını değiştirmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu. KALLAS'IN AÇIKLAMALARI Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, salı günü Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilemeyeceğini ifade ederken, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin Rusya'yı caydıracak kadar güçlü olması gerektiğini bildirdi.