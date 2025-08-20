ABD otonom deniz filosu inşa ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Asya-Pasifik'ten uzaklaşmayacağını ifade ederken, Çin'in gelişmekte olan bir ülke olduğuna dikkat çekmişti.

Çin ile rekabeti işaret eden Rubio'nun yanı sıra ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth de Çin'i askeri açıdan caydırarak olası bir savaşı engellemeleri gerektiğini belirtmişti.

Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki olası bir savaşta deniz gücünün stratejik değerde önemli olacağı düşünüyor. Çin ordusu da deniz gücünü geliştirmek üzere donanmasını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Donanmanın önemine paralel olarak, Ukrayna tarafından kullanılan ve etkinliği kanıtlanan insansız deniz araçları (İDA) ABD'nin de dikkatini çekmiş durumda.

Ukrayna'nın uzaktan kontrol edilebilen ve maliyeti uygun görülen otonom deniz araçlarının, Rusya'nın Karadeniz filosuna ciddi zarar verdiği biliniyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD Donanması dronlardan oluşan bir deniz filosu inşa ediyor.

ABD tarafından geliştirilmekte olan otonom deniz araçlarının denemelerinde meydana gelen kazalara dikkat çeken Reuters, ABD'li askeri yetkililerin, Çin'i caydırmak üzere otonom sistemlere yatırım yapmaya başladığını bildirdi.