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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı: Çin'in tehditlerini caydırmalıyız

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin'le ilişkilerine dair açıklamada bulundu. Çin ordusunun Batı yarım kürede büyük varlığı olduğuna dikkat çeken Hegseth, Çin'in tehditlerini caydırarak savaşı engellemeleri gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:45
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        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
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        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Çin'in bu yarım küredeki tehditlerini güçlü bir şekilde caydırarak savaşı engellemeliyiz.” dedi.

        Hegseth, Panama’da iki gündür devam eden bölgesel güvenlik konferansında konuştu.

        Çin’in ABD’ye ve bölgeye tehdit oluşturduğunu belirten Hegseth, Çin merkezli şirketlerin, Orta Amerika’da enerji ve telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde arazi ve kritik altyapıları ele geçirdiğini savundu.

        Hegseth, “Çin ordusunun batı yarım kürede çok büyük bir varlığı var. Uzaya kadar uzanan askeri tesislerle yer istasyonları işletiyorlar. Çin, küresel askeri hırslarını beslemek için ulusların doğal kaynaklarını ve topraklarını kullanıyor. Çin'in balıkçı filoları uluslarımızdan ve halkımızdan yiyecek çalıyor.” dedi.

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        Pekin’in, askeri avantaj ve haksız ekonomik kazanç için Orta Amerika'ya yatırım yaptığını belirten Hegseth, “Çin ile savaş istemiyoruz ve Çin ile savaş kesinlikle kaçınılmaz değil. Ancak birlikte, Çin'in bu yarım küredeki tehditlerini güçlü bir şekilde caydırarak savaşı engellemeliyiz.” diye konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı ve kanal alanlarının Çin tarafından kontrol edilemeyeceğini açıkça belirttiğini söyleyen Hegseth, bu nedenle Panama'daki ortaklarla kanalı güvence altına almak için yakın bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

        Hegseth, ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında Panama'ya ve bölgedeki birkaç ülkeye ABD Deniz Kuvvetleri gemisi konuşlandıracaklarını ve bölgedeki ülkelerle askeri eğitim ile ortak tatbikatlar yapacakları bilgisini paylaştı.

        ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

        Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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