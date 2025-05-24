ABD Başkanı Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Trump, savunma bütçesinin 1 trilyon dolar olacağını belirterek "1 trilyon dolar. Toplamda. Bazıları bunu biraz düşüremez miyiz diyor... Diyorum ki 1 cent bile düşürmem. Kısabileceğimiz birçok şey var." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, modern savaşta dron kullanımının önemi vurgulayarak "Bugün başka bir savaş hâli var. Dronları ortaya çıkardılar. Dron biraz farklı..." şeklinde konuştu.

Başında kırmızı renkli "Amerika'yı Tekrar Büyük Yap (MAGA)" yazılı şapkasıyla kürsüye çıkan Trump, yeni mezun askerlere hitaben "Amerika'nın altın çağının ilk West Point mezunlarısınız." ifadesini kullandı.

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Trump, ABD'nin gidişatını "çok hızlı değiştirdiklerini" söyleyerek, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini savundu ve "Ayrıca, ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz." diye konuştu.

ABD'nin son 4 yıldır düzensiz göçmenlerin "işgali altında" olduğunu savunan Trump, "İlk günden, askerimizi güney sınırına konuşlandırdım ve o günden beri sınır geçişlerini azalttık. Eskiden bir günde yüz binlerce insanın girdiği sınırda son bir buçuk haftada geçişler yüzde 99,999 azaldı." dedi.

Önceki yönetimin hiç bir inceleme yapmadan ABD'ye girmemesi gereken insanlara ve "suçlulara" izin verdiğini savunan Trump, ABD mahkemelerinin, yönetiminin bu konuda çalışmalarına izin vermesini umduğunu da sözlerine ekledi. Bir saat süren konuşmanın ardından Trump, ABD başkanlarının geleneğini bozarak mezunlarla el sıkışmadan törenden ayrıldı. Yerel medyada, Trump'ın törene katılımı nedeniyle bir grup göstericinin, "Faşizmi yenin", "Tiranlığı yenin" yazılı pankartlarla akademi binasının girişinde Trump'ı protesto ettiği haberleri yer aldı. REKLAM Trump, ABD Askeri Akademisi West Point'te en son 2020'de konuşma yapmıştı. ABD KONGRE ÜYELERİ TEKLİF SUNMUŞTU ABD'de Kongre üyeleri geçtiğimiz ay savunma bütçesini 1 trilyon dolara çıkaracak bir teklif sunmuştu. The Hill gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleri ve ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu, Pentagon'un harcamalarını artırmayı hedefleyen teklifi sundu. Pentagon'un, harcamalarını 150 milyar dolar artırması hedeflenen tasarı kabul edilirse 2025 mali yılı için toplam savunma bütçesinin 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Demir Kubbe'sini örnek alan "Altın Kubbe" adlı hava savunma kalkanı projesi için yaklaşık 25 milyar dolarlık bütçe öngörüyor.