Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel gelişmeler ele alındı
Giriş: 20.08.2025 - 14:08 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:26
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Putin'in geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı Alaska zirvesinin sonuçlarının ele alındığı bildirildi.
Telefon görüşmesinde bölgesel meseleler de ele alındı.
