        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel gelişmeler ele alındı

        Giriş: 20.08.2025 - 14:08 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:26
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

        Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Putin'in geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı Alaska zirvesinin sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

        Telefon görüşmesinde bölgesel meseleler de ele alındı.

